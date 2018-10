"Fonoklubs" tika dibināts 2007. gadā, bet pirmo pastāvēšanas gadu tas nelielas koncertzāles formātā eksistēja Cēsu kultūras namā, kas vēlāk tika renovēts un nu ir pazīstams kā Vidzemes koncertzāle "Cēsis". Taču esošajās telpās Rīgas ielā 47, Cēsīs, "Fonoklubs" ievācās 2008. gada rudenī un durvis vēra 24. oktobrī. Pirmajā publiskajā koncertā toreiz uzstājās grupas "Preternatural", "Synodic" un "Consumed". Kopš tā laika "Fono" ir rīkojis daudzas ballītes un koncertus, to skaitā arī mūzikas festivālu "Fono Cēsis".

Uz Cēsu "Fonokluba" skatuves muzicējušas teju visas populārākās pašmāju grupas un mūziķi – kā "Transleiteris", "Inokentijs Mārpls", "Franco Franco", "R.A.P", "Linga", "Dzelzs vilks", "Singapūras satīns", "Sanctimony", "SIA Radical", "Skyforger", "Čipsis un Dullais", Goran Gora, "F[ei]k", Haralds Sīmanis, Roberts Gobziņš, "Enhet", "Doni Tondo", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Sattelites LV" un daudzi citi. Klubā vienu no saviem pirmajiem koncertiem nospēlējusi grupa "Instrumenti", kā īpašs notikums minams igauņu starptautiski zināmākās grupas "Ewert and the Two Dragons" uzstāšanās, kā arī kādreizējā grupas "Million Dead" vokālista, britu dziesminieka Frenka Tērnera koncerts.

Tāpat Fonoklubā" viesojušies Latvijas labākie stand-up komiķi, noticis vērienīgais apģērbu tirgošanās pasākums "Andele Mandele", kā arī daudzi citi pasākumi.

Par spilgtu tradīciju jau kļuvusi "Nekvalitatīvās mūzikas nakts", savulaik lielu popularitāti izpelnījusies "Treniņtērpu balle", bet kluba pirmajos pastāvēšanas gados tikusi rīkota pludmales ballīte ziemā, bet Ziemassvētku svinēšana pašā jūlija karstumā.

Jau ziņots, ka jubilejas svinību pirmajā vakarā par ballīti gādās grupa "Riga Reggae", kā arī "Fonokluba" komanda: Dj Winamp, Mārtiņš Pavasaris, DidzisKO, Reinis Reķis, diskotēka "Šmārcis piedāvā…", Dāvis Bush un Jānis Vīksna. Sestdien, 13. oktobra vakarā par muzikālo noformējumu gādās Roberts Gobziņš un "Resnie putni", kā arī dīdžejs Uldis Rudaks.

Abus vakarus ieeja klubā būs bez maksas, savukārt darba laiks tiks pagarināts līdz pieciem no rīta.