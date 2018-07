Sestdien, 21. jūlijā Salacgrīvā turpinās "Positivus" festivāls. Otrā diena piedāvās plašu un daudzveidīgu programmu, ar kulmināciju – Eseksas grupas "The Prodigy" koncertu uz galvenās skatuves. Arī "Delfi" turpina informēt par aktuālajiem notikumiem un noskaņu festivālā teksta tiešraidē visas dienas garumā.

Uz festivāla galvenās – "Main Stage" – skatuves 21. jūlijā uzstāsies arī Mesa, "The Barr Brothers" un projekts "ImKa. Shipsea. Nepāriet." Savukārt, uz "Other Stage" redzēsim ansi, "The Mary Jane", "Singapūras Satīns", Džeremijs Lūps, Youngr, Bondax, Breach un Makree. Tāpat koncerti gaidāmi uz "Piena svētku" un "Dabas skatuves".

21. jūlijā teksta tiešraidi no Salacgrīvas veido: žurnālistes Nora Rieksta, Paula Emmija Irbena, sociālo tīklu satura redaktori Andra Čudare un Edgars Bāliņš, fotogrāfi – Kārlis Dambrāns un Madara Ermansone, operators – Miks Siliņš.