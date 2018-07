Teksta tiešraidi 20. jūlijā no Salacgrīvas veido: žurnāliste Nora Rieksta, sociālo tīklu satura redaktori Andra Čudare, Eduards Gorbunovs, Edgars Bāliņš, fotogrāfi Kārlis Dambrāns un Madara Ermansone, video operators – Miks Siliņš.

'POSITIVUS 2018' – pirmā diena

Eduards, Reperis: Uz skatuves kāpj “Aptiekas” gada balvas laureāti kategorijā “Gada jaunā grupa” "Pacific K". Kā vienu no saviem iedvesmas avotiem grupa min šī gada "Positivus" "hedlaineri" Niku Keivu. Varbūt mums izdosies noķert sajūtas, kuras liela daļa festivāla apmeklētāju izbaudīs svētdienas vakarā?

Nora Rieksta: Iespējams, igauņu viesim bija vēsi. Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Andra Čudare: Pirmā grupa uz Other skatuves ir "Dead Furies" no Igaunijas, kas sola labāko rokenrolu Visumā.

Nora Rieksta: Jauna dziesma no igauņu mākslinieka NOËP. Viņš uz “Positivus” galvenās skatuves kāps šodien pulksten 19.15

Edgars Bāliņš: Īpašs aicinājums šoferiem - iebraukšana autostāvvietā vairs nav ierastajā vietā, bet kādu gabaliņu ātrāk. Daudzi pabrauc garām, radot liekus sarežģījumus sev un citiem. Caur ierasto ceļu iebraukt šogad nav iespējams pat mīļi palūdzot apsargiem.

Nora Rieksta: Festivāla teritorija tika atvērta jau pulksten 12.00. Skaties, kā tika vērti festivāla vārti un ieradās pirmie apmeklētāji.

Nora Rieksta: Šobrīd festivāla teritorijā ir jūtama omulīga rosība, ierodas arvien vairāk apmeklētāju, kuri metušies izbaudīt gan pludmales priekus, gan dažādās atrakcijas. Pirmie mūziķi uz skatuvēm kāps no pulksten 17.00. Uz Other Stage 17.00 kāps “Dead Furries”, bet 17.45 uz “Piena svētku” skatuves uzstāsies pašmāju dziesminieks Pacific K.

Nora Rieksta: Lai gan pašlaik Salacgrīvā nekas neliecina par negaisa tuvošanos un gaisa temperatūra ir sasniegusi 26 grādu atzīmi, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs vēsta, ka virs Latvijas intensīvi sāk veidoties gubu-lietus mākoņi, kas šodien nesīs pērkona lietusgāzes. https://twitter.com/LVGMC_Meteo/status/1020251293280030720?ref_src=twsrc%5Etfw

Nora Rieksta: Sveiki! Sākam teksta tiešraidi no 12. “Positivus” festivāla Salacgrīvā. Līdz pat svētdienas, 22. jūlija, vakaram būsim kopā ar jums, lai ziņotu par jaunāko un interesantāko, kas notiek uz skatuvēm un festivāla teritorijā.