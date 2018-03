Šī gada festivālā ar pirmo koncertu Baltijā uzstāsies leģendārā amerikāņu rokgrupa "Goo Goo Dolls", kuru viens no zināmākajiem hitiem "Iris" šogad atzīmēs 20 gadu jubileju kopš nonākšanas pie klausītājiem. Galveno mākslinieku sarakstu papildina arī britu rokgrupa "Coasts" un viens no šī brīža populārākajiem vācu dīdžejiem Eiropā – Alle Farben. Pirmo reizi uz "Summer Sound" festivāla skatuves kāps Amerikas latviete un Latvijas pārstāve Eirovīzijā – Laura Rizzotto.

Pašmāju un Baltijas mūzikas cienītājus iepriecinās plašs klāsts ar māksliniekiem no Latvijas un Lietuvas. To skaitā grupa "Musiqq", Aija Andrejeva, "Labvēlīgais tips", "Dzelzs vilks", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Rīgas modes", Igo, Justs, "Sudden Lights", Marta Ritova, "Astra The 22's", "Riga Reggae", Lietuvā dzīvojošais mūziķis Andis Grīva ar grupu "Andis Grīva ir WWMM" un lietuviešu grupas "Garbanotas Bosistas", "Colours of Bubbles" un "Antikvariniai Kašpirovskio dantys".

Šogad festivālā plaši tiks pārstāvēts hiphopa mūzikas lauciņš – pašmāju repa kulta grupa "Singapūras satīns", reperi Ansis, Edavārdi un Fakts.

Kā jau ierasts, par labākajām dejām festivālā abu nakšu garumā rūpēsies DJ Toms Grēviņš, deju skatuvi papildinās arī dīdžejs Makree, kurš nupat noslēdzis sadarbības līgumu ar prestižo "Sony Music". Mākslinieku saraksts, tuvojoties festivālam, vēl tiks papildināts.

"Summer Sound" festivāls 2018. gadā norisināsies 8. reizi. Katru gadu festivāls divu dienu garumā Liepājas pludmalē piedāvā vairāk nekā 50 mākslinieku priekšnesumus, kā arī gādā par daudzveidīgu izklaižu un aktivitāšu programmu.

Biļetes uz "Summer Sound 2018" iegādājamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā, kā arī festivāla mājaslapā.