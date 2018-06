Ar vienu no lielākajiem šīs vasaras koncertiem "Summer Sound" festivālā uzstāsies reperis Gacho. Festivāla apmeklētājus priecēs arī Lietuvā un Latvijā lielu popularitāti iemantojušais mūziķis "Daddy Was A Milkman", grupas "Laika suns" un "Polifauna", baltkrievu grupa "Super Besse", kā arī Liepājas Pop/rok skola.

Šogad ilggadējā sadarbības partnera Radio SWH skatuve "Priekšnams" ir piedzīvojusi pārmaiņas un kļuvusi par otro lielāko pludmales skatuvi, uz kuras uzstāsies jau iepriekš izziņotie "Singapūras satīns", Fakts, Edavārdi, "Colours of Bubbles" un "Andis Grīva ir WWMM". Šiem izpildītājiem pievienojas arī reperis Ozols ar grupu "Tehnikums" un "Priekšnama" jaunās grupas "Atom", Patrisha, Aivo Oskis, "Gandreiž 10-nīkā", "Canzone" un "Rock'n'berries".

Līdz šim "Summer Sound" festivālā izziņoti šādi mākslinieki: amerikāņu rokgrupa "Goo Goo Dolls," britu rokgrupa "Coasts", vācu dīdžejs "Alle Farben", pašmāju "Musiqq", Aija Andrejeva, "Labvēlīgais tips", "Dzelzs vilks", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Rīgas modes", Igo, Justs, "Sudden Lights", Marta Ritova, "Astra The 22's", "Riga Reggae", "Singapūras satīns, reperi ansis, Edavārdi un Fakts, dīdžeji Toms Grēviņš un Makree, Lietuvā dzīvojošais mūziķis Andis Grīva ar grupu "Andis Grīva ir WWMM", lietuviešu grupas "Colours of Bubbles" un "Antikvariniai Kašpirovskio dantys", "Čipsis un Dullais", "Inokentijs Mārpls", "Soundarcade", "Židrūns", "The Bongo Club", "Garbanotas Bosistas", "The Bad Tones", "Múr", "Bucharest", "Podruga", DJ Uldis Rudaks.

Biļetes uz festivālu iegādājamas "Biļesu servisa" kasēs un internetā, kā arī festivāla mājaslapā.