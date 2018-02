Panākumiem bagātā "Personal Jesus" ir singls no "Depeche Mode" septītā albuma "Violator", kas nāca klajā 1990. gadā. Tiesa, kompozīcija tautās tika laista ātrāk, proti, 1989. gada 28. augustā.

Dziesmas iedvesmas avots ir rokenrola karaļa Elvisa Preslija bijušās sievas Priscillas Preslijas grāmata "Elviss un es" ("Elvis and Me"), kurā viņa aprakstījusi abu attiecības. "Tā ir dziesma par to, kā tu esi Jēzus kādam citam, kādam, kuram tu dod cerību, par kuru rūpējies. Dziesma ir par to, ka Elviss vienlaikus bija viņas vīrietis un mentors, un par to, cik bieži romantiskās attiecībās tā mēdz gadīties. Par to, cik ļoti sirds ņem virsroku, bet tas savukārt neveido pārāk objektīvu skatījumu uz kādu, ne tā?" skaidro dziesmas autors, "Depeche Mode" mūziķis Martins Gors.

Pirms kompozīcijas nonākšanas radiostacijās Apvienotās Karalistes reģionālo laikrakstu sludinājumu slejās parādījās reklāmas paziņojumi ar vārdiem "Tavs personiskais Jēzus". Pēcāk šajās reklāmās parādījās arī tālruņa numurs, pa kuru piezvanot, atskanēja šī dziesmu. Gana oriģinālā reklāmas kampaņa palīdzēja kompozīcijai nonākt Apvienotās Karalistes radiostaciju topu augšgalos, kļūstot par vienu no lielākajiem "Depeche Mode" dižpārdokļiem.

"Personal Jesus" bija arīdzan pirmais "Depeche Mode" singls, kas iekļuva ASV Top 40 kopš 1984. gada kompozīcijas "People Are People", kā arī ir apvienības pirmais zelta statusu ieguvušais singls ASV. Savukārt Vācijā "Personal Jesus" ir viena no grupas visilgāk spēlētajām dziesmām radiostaciju topos, kopumā noturoties ēterā 23 nedēļas.

2004. gadā "Personal Jesus" nonāca žurnāla "Rolling Stone" sarakstā "500 visu laiku dižākās dziesmas" ("The 500 Greatest Songs of All Time"), bet 2006. gadā dziesma tika iekļauta starp žurnāla "Q" 100 labākajām dziesmām.

"Personal Jesus" video bija pirmais "Depeche Mode" klips, kas tika izrādīts MTV labākajos ētera laikos, tiesa, pirms tam piedzīvojot nelielas korekcijas. Vesterna manierē ieturētā video autors ir slavenais fotogrāfs un režisors Antons Korbins, un tajā kovboju tēlos iejutušies Deivs Gahans un Martins Gors. Sākotnējā klipā aptuveni 2:20 minūtē bija dzirdama spēcīga elsošana, ko pavada kadri ar Gora siluetu, bet pēc tam parādās kadrs ar zirga pēcpusi. Tas nu MTV šķita par traku, tāpēc elsošanas daļa tika padarīta krietni vien piezemētāka.

"Es nezinu, vai Antons apzināti centās būt perverss. Es domāju, ka tas vairāk notika sagadīšanās pēc," Gors stāstīja medijiem. "Tie video cilvēki lietas redz ļoti dīvaini."

Saplūkusi laurus pēc pilnas programmas, "Personal Jesus" iekaroja arī citu mūziķu repertuārus. Džonijs Kešs 2002. gadā radīja minimālistisku kompozīcijas kaverversiju, kas bija iekļauta viņa albumā "American IV: The Man Comes Around". Gors toreiz "The London Times" atklāja, ka grupai nebija ne jausmas, ka Kešs grasās izpildīt viņu radītu kompozīciju. Kad trijotne to uzzinājuši, viņi bijuši stāvā sajūsmā. "Es domāju, ka tad, kad tu esi kāds ar Džonija Keša mērogu, tu nejautā atļauju," sacīja Gors.

Radīt dziesmas kaverversiju Kešam ieteicis producents Riks Rubins. Kešu piesaistīja dziesmas reliģiskie motīvi un pēcāk to nodēvēja par "iespējams, visevaņģēliskāko jebkad ierakstīto gospeli".

"Personal Jesus" kaverversiju 2004. gadā ieskaņoja arī Merilins Mensons un iekļāva albumā "Lest We Forget". Vēlāk, 2011. gadā, tā tika izmantota filmas "Priest" treilerī.