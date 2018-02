Dziesma "Satelīts" ir grupas "Astro'n'out" jaunākā albuma "Urda" noslēdzošais skaņdarbs, kas pērnā gada nogalē tika prezentēts klausītājiem Kashuka remiksētā versijā. Šogad dziesma iegūst jau trešo veidolu, pievienojoties hiphopa māksliniekam Fiņķim: "Dziesmā es atradu spēcīgu izlaušanās sajūtu. Brīdī, kad pirmo reizi dzirdēju, tās bija zāles. Tas, ka sāku rakstīt uz Kashuka remiksa, man bija tikai pašsaprotami. Par noskaņu, kāda būs tekstam, zināju uzreiz – tas noteikti būs protests. Taču par metaforu tajā – tas radās tapšanas procesā".

Dziesmas jauno versiju komentē grupas "Astro'n'out" soliste Māra Upmane-Holšteine: "Mums kā grupai vienmēr ir patīkami sadarboties ar citiem mūziķiem, jo tas palīdz ieraudzīt mūsu mūziku no cita skatu punkta. Ja ar Kashuku esam pazīstami jau kopš 2014. gada, kad viņš radīja remiksu dziesmai "So Close to You" ("Esi man klāt"), tad tikšanās ar Fiņķi ir grupas pirmā saikne ar hiphop žanru, kas mums pašiem šķiet aizraujošs piedzīvojums un ir papildinājis skaņdarbu ar jaunu, spēcīgu vēstījumu."

Singla televīzijas pirmatskaņojumu varēs piedzīvot "Zelta mikrofona 2018" apbalvošanas ceremonijā 27. februārī. Uz skatuves apvienosies "Astro'n'out", Kashuks, Fiņķis, kā arī producents Dj Rudd un mūziķis Goran Gora, kuri piedalījušies dziesmas oriģināla tapšanā.

Dziesma pieejama lielākajās mūzikas straumēšanas platformās – Spotify, Deezer u. c.