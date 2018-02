Noklausies! Grupa 'Mary Jane' publicē otro dziesmu no gaidāmā albuma

Foto: Publicitātes foto. "Mary Jane" 2003. gadā

Gaidot jaunā albuma "In Jail" izdošanu, pašmāju rokgrupa "Mary Jane" publicējusi vēl vienu dziesmu no tā – "Falling Down", portālu "Delfi" informē Jānis Grants, grupas vokālists un basģitārists.