Atsaucoties "Mārtiņa Freimaņa fonda" aicinājumam ierakstīt sev tīkamu Mārtiņa Freimaņa dziesmu savā interpretācijā, projektā iesaistījās arī pirmā Latvijas "X-Faktora" uzvarētājs Arturs Gruzdiņš ar savu grupu "Refleksija", kuri ieskaņojuši kompozīciju "Bet maijpuķītēm jāpaliek".

"Freimanis bija unikāls savā manierē komponēt dziesmas, un tas pacēla to latiņu jo augstāk. Izvēlēties dziesmu nebija tas vienkāršākais uzdevums, bet, kad atradām to īsto, tad pārējais – skaņa, noskaņa un viss ko varat dzirdēt, atnāca pats no sevis, it kā šī dziesma būtu mūs gaidījusi, it kā pats Freimanis no augšas mums palīdzētu salikt visu pa plauktiņiem. Ieskaņot šo dziesmu ir liela laime un pagodinājums mums, kas Mārtiņu personīgi nepazina, bet auga ar viņa un Tumsas melodijām," par savu veikumu izsakās Arturs Gruzdiņš.

Veltījumu albums "Mans draugs – Mārtiņš Freimanis" nāks klajā šī gada maijā, vienlaikus ar Daigas Mazvērsītes biogrāfisko grāmatu. Šo divu jaundarbu iznākšana iedvesmojusi Mārtiņa līdzgaitniekus un draugus apvienoties kopīgā koncertā, kas 28. augustā notiks Dzintaru koncertzālē.

Līdz šim ir publicētas jau četras dziesmas, kuras būs iekļautas albumā – "Redz kā tu ar mani" versija grupas "Rīgas Modes" izpildījumā, dziesmas "Bums" versija "Labvēlīgā tipa" un Elzas Rozentāles izpildījumā, bet pagājušajā nedēļā dienasgaismu ieraudzīja Andra Kiviča un grupas "Z-Scars" dziesmas "Kad Ēģiptē sniegs" versija.

Dziesma "Bet maijpuķītēm jāpaliek" ir no grupas "Tumsa" 2008. gada albuma "Suns", kas ir pēdējais grupas albums, kura ierakstā vēl piedalās Mārtiņš.