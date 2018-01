Grupa " Latvian Blues Band ", kas šogad lielākoties pavadījusi koncertējot festivālos un klubos Eiropā, ierakstījusi koncertu no Rīgas svētkiem, plāno nākamo studijas albumu un otro "R&B Blues Festival", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Sniedzot ieskatu koncertierakstā, "Latvian Blues Band" piedāvā noklausīties dziesmu "Take Me".

2017. gadā "Latvian Blues Band" dalībnieki organizēja pirmo starptautisko "R&B Blues festival", kā arī koncertēja Vācijā, Šveicē, Norvēģijā un Polijā.

Starp Eiropas pilsētu turnejām ierakstīts koncerts Latvijā, Rīgas svētku laikā, 19. augustā Krastmalā. Rīgas svētku laikā tapušā koncerta albumā "Latvian Blues Band Live at the Riga City Festival" būs klausāmas dzīvajā izpildījumā vēl neierakstītas dziesmas no iepriekšējiem albumiem, atsevišķas dziesmas neierastā un jaunā aranžējumā, kā arī vēl nedzirdētas kompozīcijas. Ieraksts miksēts Latvijā un masterēts ASV, Masačūsetā.

Arī 2018. gadā grupai plānota aktīva darbība. Februāra sākumā "Latvian Blues Band" sniegs četrus koncertus Latvijā un Lietuvā kopā ar populāro blues un soul mākslinieku Big Daddy Wilson (ASV).

Pašlaik norit sagatavošanās darbi jaunā studijas albuma ierakstīšanai un otrā "R&B Bluesfestival" plānošana, kas 16. jūnijā norisināsies Ropažu estrādē.

Līdz ar festivālu iesāksies Latvian Blues Band jaunā CD prezentācijas izbraukuma koncerti Polijas, Vācijas, Austrijas, Šveices, Dānijas klubos un festivālos.

Abuma prezentācija notiks 1. februārī restorānā "Moonshine".