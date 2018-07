Rokgrupa "Laime Pilnīga" publiskojusi jaunu videoklipu dziesmai " Perfect Person" no grupas jaunākā studijas albuma "Synergy and Waterlilies".

Videoklipa "Perfect Person" tapšanā "Laime pilnīga" turpina sadarbību ar jauno režisoru Ermīnu Balto, kas šoreiz ir arī jaunā veikuma operators. Pielietojot dažādas tehnoloģijas, klipā ir izmantoti iepriekš sagatavoti materiāli, kas filmēti viesnīcas "Irbēni" teritorijā, kā arī kadri no grupas jaunā albuma koncerta K.K fon Stricka villā.

"Tā kā "Laime pilnīga" mūzika ir metamorfoza, arī kopīgo otru klipu veidojām apvienojot analogās un digitālās tehnoloģijas, saglabājot īpašu nostalģiju. Īpašu sižetu neveidojām, gribējām parādīt mūzikas un tās veidotāju enerģiju, spriedzi un spēku. LP puiši ir kā baterijas un pareizi ieliktas tās rada enerģijas sprādzienu!" tā par jauno veikumu izsakās Ermīns Baltais.

"Sākotnēji nofilmējām vairākas etīdes ar dažnedažādām absurdām situācijām un atmiņām. Filmēšanas procesā no sirds izsmējāmies, daļu no šīm emocijām var redzēt klipā. Ermīns mums palīdz iepazīt jaunus, iepriekš nekad nedarīto lietu un "kāpēc ne" apvāršņus. Esam ļoti priecīgi un pateicīgi viņa par to, " atklāj grupas "Laime pilnīga" dalībnieki.

Dziesma "Perfect Person" ir no grupas jaunākā albuma "Synergy and Waterlilies" (2018), kas pieejams visās lielākajās mūzikas straumēšanas platformās. Albums fiziski pieejams veikalā "Randoms" un grupas Bigcartel profilā.

Tuvākā grupas "Laime pilnīga" uzstāšanās notiks sestdien, 14. jūlijā, festivālā "Playground", Ropažos.