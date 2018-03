"Deju Olimpiāde Rīga 2018" ir starptautiski atpazīstams kultūras notikums Latvijā. No 9. līdz 11.martam Rīgas Kongresu namā tas vienkopus sapulcinās labākos pašmāju un ārvalstu jaunos dejotājus. Šis būs jau septītais gads, kad tradicionāli ar pavasara sākšanos dejas soļos uzplauks arī dažādo tautu kolorīts, atklājot dejas žanru daudzveidību. Jau zināms, ka dejotāji sagaidāmi no tādām valstīm kā Lietuva, Igaunija, Polija, Itālija, Vācija, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Kazahstāna, Uzbekistāna.

Šogad starptautiskais bērnu un jauniešu dejas mākslas notikums "Deju Olimpiāde Rīga 2018" veltīts Latvijas valsts simtgades svinībām. Lai pasākums izdotos krāšņāks, rīkotāji ir ļoti pateicīgi Rīgas domei par sniegto atbalstu, "Deju Olimpiādi Rīga 2018" atbalsta arī LR Kultūras ministrija, UNESCO CID, Latvijas Profesionālā baleta asociācija un "So Danca Italia!" – Itālijas sporta deju apģērbu un apavu ražotājs.

"Deju Olimpiāde Rīga 2018" ir unikāla ar to, ka trijās pasākuma dienās Rīgā satiekas dažādu tautību bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 25 gadiem, kuru sagatavotās deju programmas sevī ietver vislielāko deju mākslas žanru daudzveidību – sākot no klasiskā baleta un tautas dejām, un visbeidzot ar mūsdienu deju eksperimentālajām horeogrāfijām. Šīs ir intriģējošas, augsta līmeņa starptautiskās sacensības, kur individuālie solisti, ansambļi, kolektīvi, baleta, horeogrāfijas skolas, deju, šovu grupas 10 dažādās deju kategorijās sacentīsies par labākā titulu. Žūrijas locekļi, kā ierasts, ir starptautiski atzīti profesionāļi savā jomā.

"Deju Olimpiāde Rīga 2018" uzvarētājam tiks nodrošināta iespēja aizbraukt uz Spānijas starptautisko deju konkursu un tiks nodrošināta arī stažēšanās iespēja Itālijas deju skolā.

"Deju Olimpiāde Rīga 2018" festivāla programma:

09.03.2018.

9.00 Dalībnieku reģistrācija

12.00 Kopīgā ekskursija pa Rīgas vecpilsētu, Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas apmeklējums

10.03.2018.

9.00 Konkursa atklāšana

9.30 Konkursa I daļa

15.00 Pusdienu pauze

16.00 Konkursa II daļa

21.00 Žūrijas sēde, rezultātu apkopošana

11.03.2018.

11.00 Meistarklase kopā ar Claudia Zaccari*

12.00 Galā koncerta mēģinājums

14.00 Galā koncerts ar krāšņākajiem konkursa priekšnesumiem (dalībniekus žūrija būs atlasījusi konkursa laikā, iepriekšējā dienā)

16.00 Apbalvošanas ceremonija

Informācija par meistarklases vadītāju:

Claudia Zaccari ir bijusī Romas Teatro dell'Opera vadošā baleta soliste, operas skolu absolvējusi ar Enrico Cecchetti metodi, tehniku apgūstot pie Attilija Radice, padziļināti turpinājusi studijas pie krievu un kubiešu horeogrāfijas skolu pasniedzējiem.

Uzstājusies kā vadošā baleta viessoliste nozīmīgos operas un baleta teātros Eiropas pilsētās, piemēram: Veronā, Palermo, Tulūzā, Aviņjonā un Londonā.

Claudia Zaccari ir atzīta mākslinieciskā vadītāja, skolotāja, horeogrāfe un konsultante daudzās Itālijas un ārvalstu horeogrāfijas skolās, dejas pasākumos, piemēram, festivālā "Cecilia Kerche" - Belena (Brazīlija) un Mazatlanas centra teātrī (Meksika). Viņa ir arī daudzu starptautisko deju sacensību žūrijas loceklis, tostarp prestižajās "Joinville" un "Bento em naca" Brazīlijā.