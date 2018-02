Jaunā latviešu komēdija "Kriminālās ekselences fonds" pirmajā izrādīšanas nedēļā pulcējusi vairāk nekā 10 000 skatītāju, portālu "Delfi" informē filmas veidotāji. Turpinoties filmas izrādīšanai uz lielajiem ekrāniem, filmas komanda piedāvā septiņus visai huligāniskus faktus par kriminālkomēdijas tapšanas aizkulisēm, kas lielā mērā ietekmējušas skatītājiem redzamo rezultātu.

Jau ziņots, ka filma "Kriminālās ekselences fons" pirmizrādi piedzīvoja 2. februārī. Filma tapusi bez valsts atbalsta, pilnībā par privātajiem un pūļa finansēšanas kampaņā savāktiem līdzekļiem.

Kā raksta "Kriminālās ekselences fonda" komunikācijas vadītājs Sergejs Timoņins, kinodarba veidotāji ir patīkami pārsteigti par silto filmas uzņemšanu. "Vairāk nekā 100 tvītu sociālajā tīklā "Twitter", pozitīvas recenzijas no intelektuālā "Satori" un skarbā "Cehs.lv", kā arī virs 120 filmas novērtējumi "Facebook", no kuriem 117 ir piecas zvaigznes. Diskusijas iet vaļā par filmu, budžetu, attieksmi, ir radies mistisks Mr. Vintāža "Twitter" profils, bet citāti no filmas jau ir iesakņojušies tautas folklorā...," raksta Timoņins.

Kā sola filmas autori, šobrīd tiek plānotas skatītāju diskusijas un tikšanās seansos Rīgā un reģionos. Informācija par tiem tiks publicēta filmas "Facebook" profilā.