Rīgā BAFTA filmas būs iespējams skatīties trešdien, 25. oktobrī, RISEBA Arhitektūras un mediju centrā "H2O6" (Durbes ielā 4), kā arī ceturtdien, 2. novembrī, un sestdien, 4. novembrī, Kaņepes kultūras centrā (Skolas ielā 15).

Ārpus Rīgas filmas tiks rādītas Liepājā, Valmierā un Daugavpilī. Plašāka informācija par seansiem pieejama "British Council Latvia" sociālā tīkla "Facebook" profila pasākumu sadaļā.

Filmu programma:

Laureāte animācijas īsfilmu kategorijā "A love story", režisore Anuška Kišani Nānajakara (Anushka Kishani Naanayakkara), Lielbritānija, 2017. gads, 7 minūtes gara, animācijas filma. Filmā stāstīts par divām būtnēm, kas iemīlas, kopā radot krāsainu pasauli. Bet, kad tumsa draud aprīt vienu, otrai jācīnās par kopā palikšanu, rodas jautājums - vai pastāv risks tikt izšķirtiem.

"The Party", režisors Andrea Harkins (Andrea Harkin), Lielbritānija, 2017. gads, 14 minūtes gara. Pat īsfilmas formātā režisore meistarīgi veido spriedzi. Kad ballīte uzņem apgriezienus, un klauvējiens pie durvīm to pārtrauc, skatītāji ir tikpat nobijušies, cik filmas varoņi. Stāsts par jauniešu attiecībām un mīlestību traģisku notikumu ēnā - 1972. gada "asiņainās piektdienas" sprādzieniem Belfāstā.

"Mouth of Hell", režisors Samīrs Mehanovičs (Samir Mehanovic), Lielbritānija, 2017. gads, 15 minūtes gara. Džariā, vienā no pasaules bīstamākajām vietām, kuras ogļu laukos no zemes laužas liesmas un indīgi dūmi, dzīvo astoņgadīgais Anants. Zēns mēģina nodrošināt iztiku sev un slimajai mātei, vācot un pārdodot ogles. Kādu dienu nejauša sastapšanās izmaina viņa dzīvi uz visiem laikiem.

"Standby", režisore Šarlote Rīgana (Charlotte Regan), Lielbritānija, 2017. gads, 5 minūtes gara. Šis piecas minūtes ilgais humora caurvītais darbs ir ģeniāls savā vienkāršībā un meistarībā. Daudz nominētā filma "Standbay" ir stāsts par mirkli divu policijas virsnieku ikdienā. Spožais galveno varoņu aktierdarbs liek noticēt un just līdzi katrai sekundei.

"Tough", režisore Dženifera Ženga (Jennifer Zheng), Lielbritānija, 2017. gads, 4 minūtes gara. Esot pirmā no savas ģimenes, kas uzaugusi Ziemeļīrijā, Dženifera vienmēr jutusies "balta", savai kulturālajai piederībai parādoties vienīgi viņas sejā. Pieaugot un saprotot, ka viņas vecāki ir pieredzējuši Ķīnu kultūras revolūcijas laikā, režisore nododas savu sakņu pētīšanai. Atklāta un aizkustinoša filma par māti, meitu, etnisko izcelsmi un savstarpējām attiecībām.

"Consumed", režisors Ričards Džons Seimūrs (Richard John Seymour), Lielbritānija, 2017. gads, 18 minūtes gara. Ceļojums cauri Ķīnas ražošanas rūpniecības ainavām, atradnēm, fabrikām un ostām. Izpludinot robežas starp dokumentālo un mākslas kino, strādnieks uzņemas teicēja lomu un stāsta stāstu par industriālās mašinērijas ritmu. Filma atklāj neredzamo pasauli, kas slēpjas aiz ikdienišķam lietām, runājot par sarežģītajiem piegādes mehānismiem, kas baro sabiedrības vēlmes un pēta kāda ir indivīda loma.

"The Alan Dimension", režisors Džaks Klinčs (Jac Clinch), Lielbritānija, 2017. gads, 8 minūtes gara. Alans Brauns izmanto savas dievišķās gaišreģa spējas, lai paredzētu, kā risināsies cilvēces liktenis un … brokastis. Tikmēr Vendijai ir apnicis būt precētai ar "nākamo attīstības soli kognitīvajā evolūcijā".

Laureāte īsfilmu kategorijā "Home", režisors Daniels Malojs (Daniel Mulloy), Lielbritānija, 2017. gads, 19 minūtes gara. Maloja filma pēta un demonstrē, ko īstenībā nozīmē būt bēglim. Kamēr tūkstošiem vīriešu, sieviešu un bērnu ar grūtībām cenšas nokļūt Eiropā, pārtikusi angļu ģimene dodas, kā sākumā šķiet, brīvdienās. Izcili trāpīgs un aizkustinošs darbs, kura nozīme un spēks pastiprinās bēgļu krīzes kontekstā.

Vietu skaits uz filmām ir ierobežots, tādēļ skatītāji lūgti ierasties laikus, lai garantētu sēdvietu un ieeju norises vietās.

Filmas būs angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.