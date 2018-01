Svētdienas, 7. janvāra, vakarā, ASV, Beverlihilsā, "The Beverly Hilton" viesnīcā notika 75. Holivudas ārvalstu preses asociācijas (HFPA) kino balvas "Zelta globuss pasniegšana. Meksikāņu režisors Giljermo del Toro filma, kura filma "The Shape of Water" ("Ūdens forma") uz balvu pretendēja septiņās kategorijās, saņēma apbalvojumu "Labākais režisors". Tomēr, neskatoties un daudzajām "Shape of Water" nominācijām, kategorijā "Labākā drāma" uzvarēja Mārtina Makdonas režisētā filma "Three Billboards Outside Ebbing Missouri".

Natālija Portmane, piesakot nominācijas, sacīja: "Un šeit ir visi vīrieši, kuri nominēti šajā kategorijā". Šis del Toro ir pirmais "Zelta globuss". Filmas "The Shape of Water" sižets risinās Aukstā kara laikā un tā stāsta par kādas mēmas sievietes darbu valdības laboratorijā, kur viņa uziet slepenu eksperimentu.

Kategorijā "Labākā filma – drāma" uzvarēja "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", savukārt par labāko mūziklu vai komēdiju tika atzīta "Lady Bird". Kopumā "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" saņēma četrus apbalvojumus – kā labākā dramatiskā filma, par labāko scenāriju (Mārtins Makdonahs), kategorijās "Labākā dramatiskā aktrise" un "Labākais otrā plāna aktieris".

Kategorijā "Labākā dramatiskā aktrise" uzvarēja Fransisa Makdormanda par lomu filmā "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" , bet Gerijs Oldmens saņēma balvu kategorijā "Labākais dramatiskais aktieris" par sniegumu filmā "Darkest Hour".

"Nudien bija lieliski šeit atrasties šovakar un būt daļai no mūsu industrijas varas struktūras tektoniskā pagrieziena," sacīja Makdormanda. "Ticiet man – sievietes šovakar šeit nav ieradušās ēdiena dēļ. Mēs esam šeit darba dēļ."

Sērša Ronana saņēma balvu "Labākā aktrise mūziklā vai komēdijā" par sniegumu filmā "Lady Bird", bet Džeimss Franko ieguva "Zelta globusu" kategorijā "Labākais aktieris mūziklā vai komēdijā" par lomu biogrāfiskajā filmā "The Disaster Artist".

Kategorijā "Labākais otrā plāna aktieris" uzvarējis Sems Rokvels par lomu melnajā komēdijā "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", savukārt kategorijā "Labākā otrā plāna aktrise" uzvarēja Elisona Dženija par lomu biogrāfiskajā sporta drāmā "I, Tonya".

Kategorijā "Labākais televīzijas miniseriāls" uzvarēja "Big Little Lies", bet tā aktrise Nikola Kidmena saņēma balvu kategorijā "Labākā televīzijas miniseriāla aktrise".

Kategorijā "Labākais dramatiskais televīzijas seriāls" uzvarēja distopiskais "Handmaid's Tale", kas veidots pēc Mārgaretas Atvudas romāna motīviem, savukārt tā galvenās lomas atveidotāja Elizabete Mosa uzvarēja kategorijā "Labākā aktrise dramatiskajā televīzijas seriālā".

Savukārt kategorijā "Labākais televīzijas seriāls – mūzikls vai komēdija" balvu saņēma "Marvelous Mrs. Maisel", bet tā aktrise Reičela Brosnahena saņēma balvu kategorijā "Labākā televīzijas seriāla – mūzikla vai komēdijas – aktrise".

"Zelta globusu" kategorijā "Labākā filma svešvalodā" saņēma Vācijas un Francijas kopražojums "In The Fade", bet par labāko animācijas filmu tika atzīta "Coco".

Sesila de Milla balvu saņēma televīzijas personība Opra Vinfrija, kura ir pirmā melnādainā sieviete, kurai piešķirts šis apbalvojums. Aktrise Rīza Viterspūna, kura pasniedza balvu, pieteica Vinfriju kā sievieti, kuras vārds ir "darbības vārds, īpašības vārds un sajūta". Saņemot balvu, Vinfrija sacīja: "Es vēlos pateikt visām meitenēm, kuras skatās, lai viņas zina, ka pie apvāršņa ir jauna diena."

"I want all of the girls watching here now to know, that a new day is on the horizon." @Oprah accepts the 2018 Cecil B. de Mille award. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hbquC1GBjm

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018

Piecu lielo kategoriju uzvarētāji 75. "Zelta globusu" ceremonijā ir stāsti par sievietēm - "Three Billboards Outside Ebbing Missouri", "Lady Bird", "Big Little Lies", "The Handmaid`s Tale" un "The Marvelous Mrs Maisel". Sieviešu līdztiesība bija arīdzan visu balvas pasniegšanas ceremoniju caurvijošs elements ne tikai runās uz skatuves, bet arī klātesošo apģērbā, proti, tērpjoties melnā, ceremonijas viesi solidarizējās pret sieviešu seksuālu aizskaršanu un iestājās par dzimumu līdztiesību.

Ar pilnu uzvarētāju sarakstu var iepazīties Holivudas ārvalstu preses asociācijas balvas mājaslapā.

Apbalvošanas ceremoniju vadīja amerikāņu komiķis Sets Maierss, kurš tās sākumā aizskāra izklaides industriju satricinājušo seksuālās uzmākšanās skandālu. "Ir 2018. gads, un marihuāna beidzot ir atļauta, bet seksuālā uzmākšanās beidzot nav. Šis būs labs gads," viņš paziņoja ceremonijas atklāšanā.

"Zelta globuss" ir otra prestižākā kino balva aiz ASV Kinoakadēmijas "Oskara", ko kopš 1944. gada piešķir Holivudas ārvalstu preses asociācija (HFPA). "Globusu" ceremonija tiek uzskatīta par vēstnesi tam, kuras filmas var cerēt uz panākumiem ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā.