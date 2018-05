17. maijā Baltijas valstu kino festivālā Sanktpēterburgā Krievijas pirmizrāde notikusi režisores Ināras Kolmanes dokumentālajai filmai "Dubultā dzīve. Sekss un PSRS", portālu "Delfi" informē filmu studijas "Deviņi" pārstāvji.

Kā vēsta studijas pārstāve Evita Bērziņa, kaut arī filmai Krievijā piemērots vecuma cenzs 18+ (visur citur pasaulē to var skatīties jau no 16 gadiem), pilnajā kinozālē gandrīz pietrūcis vietas skatītājiem. Nav apstiprinājušas filmas veidotāju bažas, ka Krievijā šo filmu varētu nesaprast vai uztvert nepareizi – neviens seansu nepameta, toties ar lielu entuziasmu piedalījās diskusijā, kas sekoja filmas izrādei. Kopā ar režisori Ināru Kolmani un filmas producentu Jāni Juhņēviču sarunā piedalījās arī viens no filmas galvenajiem varoņiem ārsts seksologs Ļevs Ščeglovs, kā arī Latvijas Republikas ģenerālkonsule Sanktpēterburgā Irina Mangule.

Paralēli tradicionālajiem jautājumiem par to, kā radusies ideja par filmu, skatītāji vēlējās uzzināt arī to, kāpēc vispār jārunā par šādām tēmām, piemēram, viendzimuma attiecībām vai ģimeni, kurā vīrietis lepojas ar savu spēju vienlaicīgi būt kopā ar četrām sievietēm. Pavīdēja arī atzīšanās, ka tēma par seksu un intīmajām attiecībām Krievijā joprojām ir tabu un pat mūsdienu jaunieši, kas dzimuši jau pēc Padomju Savienības sabrukuma, izjūt to pašu cenzūru, par kuru stāstīts filmā. Interesants fakts, ka intīmpreču veikali Krievijā tiek dēvēti par "Ģimenes stiprināšanas veikaliem". Kā, sniedzot atbildes, atgādināja Dr. Ščeglovs: "Sekss un mīlestība ne vienmēr ir viens un tas pats. Uzskatu, ka būtu ne tikai interesanti, bet arī ļoti noderīgi turpināt šo filmu, atainojot mūsdienu sabiedrību."

Kā intervijās Krievijas medijiem atklāj filmas režisore Ināra Kolmane "ir liels prieks, ka Krievijas pirmizrāde notiek tieši Sanktpēterburgā. Šeit norisinājās liela daļa filmēšanas, arī mūsu filmas komentētājs Ļevs Ščeglovs un mākslas vēsturniece Jūlija Dividenko, kura konsultēja mūs par padomju laiku modi un stilu, ir no šīs brīnišķīgās pilsētas. Seksualitāte ir saistīta ar ķermeni, savukārt ķermenis – tā ir veļa, apģērbs, kādā mēs to ietērpjam."

"Filma ir brīnišķīga," pēc seansa atzina Irina Mangule, Latvijas ģenerālkonsule Sanktpēterburgā. "Tā ne tikai iepazīstina skatītājus ar interesantiem vēstures faktiem, bet arī izskaidro totalitārās varas absurdo lēmumu sekas. Filmu vērts noskatīties gan tiem, kas piedzīvoja filmā atainoto laiku, gan vēl jo vairāk tiem, kas dzimuši jau pēc PSRS sabrukuma."

"Dubultā dzīve. Sekss un PSRS" vēsta par Homo Sovieticus jeb Padomju cilvēku, kura dzīvē nebija vietas seksam, tikai mīlestībai pret plašo Padomju Savienību. 1917. gada revolūcija Krievijā un tai sekojošais komunistiskais režīms un ideoloģija ieviesa radikālas pārmaiņas miljonu cilvēku dzīvēs. Sākotnēji valdošo seksuālās visatļautības vilni, kura laikā tika propagandētas padomju cilvēka tiesības staigāt apkārt pilnīgi kailam un valdīja uzskats, ka komjaunietēm ir jāatdodas partijas biedriem, lai viņi varētu sekmīgāk celt komunismu, nomainīja jauns postulāts - visa seksuālā enerģija jāsublimē komunisma celtniecībai. Savukārt tam sekoja sabiedrības noslāņošanās – laiks, kad Komunistiskā partija un tās vadoņi centās manipulēt ar darbaļaužu masām, mēģinot tās pārliecināt, ka nodarboties ar seksu ir neķītri un pat iedomāties par to ir apkaunojums.

Otrais Baltijas valstu kino festivāls ar triju Baltijas valstu ģenerālkonsulu uzrunām kino centrā "Veļikan park" tika svinīgi atklāts 2018. gada 16. maijā. Pasākumu kopīgi organizēja triju Baltijas valstu ģenerālkonsulāti Sanktpēterburgā sadarbībā ar kinoklubu "Sinemafija" ar visu triju valstu nacionālo kino centru.