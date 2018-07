Foto: Kadrs no filmas "Faces Places"

Pirmajā festivāla dienā tēmas apskatīs mākslas pasaules radošo darbību, aizkulises un tās vietu sabiedrībā, bet sestdien "Riga TechGirls" lekcijā, izrietošajās sarunās un vēlāk filmu programmā varēs iepazīties ar plašāka sociāla konteksta tēmām un jaunāko tehnoloģiju klātesamību, informēja Dizaina filmu festivāla pārstāvji.

Šī gada Dizaina filmu festivāla vizuālo identitāti izstrādājusi franču dizainere Natalī Čavarija.

Dizaina filmu festivāls piektdien pulksten 19 Kuldīgas Mākslinieku rezidencē tiks atklāts ar Baltijas pirmizrādi Nataniela Kāna 2018. gada filmai "Visam ir cena" ("The Price of Everything"), kas, pētot laikmetīgās mākslas pasaules labirintus, apskata mākslu un māksliniecisko radošumu produktu un pakalpojumu laikmetā. Filma cenšas noskaidrot vai mēs piedzīvojam mākslas krīzi laikā, kad tā ir kļuvusi drīzāk par elitāru šovu.

Turpat pulksten 21 Kannu kinofestivālā godalgotajā filmā "Sejas, ciemi" ("Faces Places", 2017) ir iemūžināts slavenās kinorežisores Anjēzes Vardas un fotogrāfa JR ceļojums pa maziem ciemiem Francijā, lai sastaptu cilvēkus, fotografētu viņus, tad mazpilsētas ielās vai lauka vidū izlīmētu palielinātos fotouzņēmumus.

Vakarā, līdz ar tumsas iestāšanos pulksten 23, brīvdabas kinoteātrī "Goldingen Knight Cinema" tiks demonstrēta filma "Mauricio Katelāns: tūlīt būšu atpakaļ" ("Maurizio Cattelan: Be Right Back", 2016), kurā režisore Maura Akselroda ierokas Mauricio Katelāna provokatīvajā un vienreizējā karjerā, intervējot kuratorus, kolekcionārus, viedokļu līderus un bijušās draudzenes, lai atklātu, kā darbojas šis neatkārtojamais konceptuālā radošuma prāts, kas turpina apburt un mulsināt. Pēc seansa skatītāji ir aicināti uz vakara noslēgumu kafejnīcā "Rezidence Kafe Venta" ar mūziku un sarunām.

Sestdien, 4. augusta pēcpusdienā pulksten 14 programma tiks sākta Kuldīgas Mākslinieku rezidencē ar ģimeņu radošo darbnīcu, kurā bērniem un vecākiem būs iespēja apzīmēt auduma maisus.

Tematiski apvienojot ar vēlāk demonstrēto filmu, pulksten 15 tiks gatavotas un piedāvātas publiskas bezmaksas pusdienas, lai aizsāktu sarunas par tādām tēmām kā dizains, tehnoloģijas, nākotnes roboti un vispārēji nodrošinātais ienākums.

Pulksten 16 ar lekciju par tehnoloģiju klātesamību mūsdienu procesos un to nozīmi uzstāsies "Riga TechGirls" pārstāve Alise Dīrika, bet pēc lekcijas Kuldīgas Mākslinieku rezidencē tiks demonstrētas divas filmas, kas no dažādiem sociāliem un politiski ekonomiskiem skatupunktiem pievērsīsies pastāvošiem fenomeniem, kas būtiski ietekmē šī brīža sadzīvi lielākajā daļā pasaules un nosaka nākotnes attīstības scenārijus.

Pulksten 17 tiks rādīta fillma "Noslīgt datos" ("You're Soaking in it", 2017), kas atklāj aizkulises procesiem, kā tiek iegūta personīgā informācija no mūsu tālruņiem, datoriem, lai veidotu reklāmas, kas ietekmē mūsu izvēles tieši tajā brīdī, kad esam tam visvairāk gatavi.

Vēlāk, pulksten 19 filma "Bezmaksas pusdienu sabiedrība" ("Free Lunch Society: Come Come Basic Income", 2017) sniegs padziļinātu ieskatu par garantēta iztikas minimuma idejām un meklēs skaidrojumus, iespējas un pieredzes, kā to ieviest. Par vispārējā pamatienākuma ideju ārpus Latvijas plašāk runā jau kopš pagājušā gadsimta otras puses. Tā ir nauda, kas tiek izsniegta ikvienam iedzīvotājam – kā cilvēciskas tiesības, par ko nav jāsniedz pakalpojums. Filmas autori cenšas saprast, vai šī ir kā tālredzīga reforma vai sociāli romantiska kreiso utopija?

Paralēli Dizaina filmu festivālam Kuldīgā norisinās vairāki Starptautiskās fotogrāfijas vasaras skolas (ISSP) rīkotie notikumi. Sestdien pēc filmas "Bezmaksas pusdienu sabiedrība" seansa pulksten 7 ir iespēja doties uz ISSP 2018 darbu izstādes atklāšanu Kuldīgas Mākslas namā. Vakara programma brīvdabas kinoteātrī "Goldingen Knight Cinema" tiks aizsākta ar ISSP gala darbu video prezentācijām, pēc kurām pilksten 23 sekos Dizaina filmu festivāla noslēguma seanss filmai "Slava sēram" ("Brimstone & Glory", 2017) par mazu pilsētu Meksikā, kur katru gadu par godu Svētajam Sanhuanam vairāki desmiti ģimeņu rīko unikālas pirotehnikas svinības ar milzu uguņojošiem buļļiem.

Dizaina filmu festivāla programma

Piektdien, 3. augustā

19:00 - Visam ir cena / The Price of Everything (2018), Kuldīgas Mākslinieku rezidence

21:00 - Sejas, ciemi / Faces, Places (2017) , Kuldīgas Mākslinieku rezidence

23:00 - Mauricio Katelāns: tūlīt būšu atpakaļ / Maurizio Cattelan: Be Right Back (2016), Kuldīgas pilsētas dārzs

01:00 - Vakara ballīte, Rezidence Kafe Venta

Sestdien, 4. augustā

14:00 - Darbnīca ģimenēm. Auduma maisiņi zaļākai dzīvei, Kuldīgas Mākslinieku rezidences terase

15:00 - Publiskās pusdienas, Kuldīgas Mākslinieku rezidences terase

16:00 - Lekcija. Tehnoloģijas un dizains, Kuldīgas Mākslinieku rezidence

17:00 - Noslīgt datos / You're Soaking in It (2017), Kuldīgas Mākslinieku rezidence

19:00 - Bezmaksas pusdienu sabiedrība / Free Lunch Society: Come Come Basic Income (2017), Kuldīgas Mākslinieku rezidence

22:00 - ISSP gala prezentāciju video, Kuldīgas pilsētas dārzs

23:30 - Slava sēram / Brimstone & Glory (2017), Kuldīgas pilsētas dārzs

01:00 - Vakara ballīte, Rezidence Kafe Venta

Dizaina filmu festivāla programma tiks demonstrēta Kuldīgas Mākslinieku rezidences ierīkotajā kinozālē (ieejas maksa 2,50 Eur), bet brīvdabas seansi bez maksas norisināsies pilsētas dārza kinoteātrī "Goldingen Knight Cinema". Filmas tiks izrādītas oriģinālvalodā ar subtitriem latviešu valodā.

Plašāka informācija par programmu pieejama kinobize.lv, kā arī Dizaina filmu festivāla Kuldīgā un Kino Bize sociālajos tīklos.