Līdz kaulam dziļi radikālajā islāmā. Kinorežisors Kārlis Lesiņš par filmu 'Par tēviem un dēliem'

Foto: Kadrs no filmas "Par tēviem un dēliem"

Viena no filmām, kas šogad tiek piedāvāta Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā (Baltic Sea Docs), ir sīriešu režisora Talala Derki veidotā filma "Par tēviem un dēliem" (Of Fathers and Sons). Filma ļauj ieskatīties kādas radikālā islāma ģimenes ikdienā, kurā nākamo džihāda kaujinieku audzināšana notiek jau no pāris gadu ve-cuma. Par filmas iespaidiem pēc noskatīšanās raksta kinorežisors Kārlis Lesiņš.