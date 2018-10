Atzīmējot 50 tūkstošo skatītāju, klajā laists videoklips Latvijas simtgades spēlfilmas "Homo Novus" noslēdzošajam skaņdarbam "Kas putnu gaisā tur", kuru speciāli filmai komponējis Maestro Raimonds Pauls, vārdus radījis Jānis Peters, izpilda Intars Busulis. "Kas putnu gaisā tur" videoklips veidots tikai no filmas "Homo Novus" kadriem režisores Annas Vidulejas režijā.

"Pateicība par iespēju! Tas ir gods veidot kopīgu darbu ar izcilu profesionāļu komandu – Maestro Raimondu Paulu, Jāni Peteru, Intaru Busuli, Juri Vaivodu, Arti Orubu, Andri Grunti, Mārci Auziņu un šo talantīgo vijoļu kvartetu! Paula mūzika paceļ kino konkrētību nosacītības līmenī un dāvina tam jaunu un bagātu jūtu dimensiju. Prieks, ka daļiņa filmas videoklipa veidolā uzsākusi pati savu patstāvīgo dzīvi kino un mūzikas cienītāju sabiedrībā," par videoklipa veidošanu dziesmai "Kas putnu gaisā tur" saka režisore Anna Viduleja.

""Kas putnu gaisā tur" ir lielisks skaņdarbs lieliskai filmai – Maestro atgriešanās kinomūzikā! Skatoties filmu pazūd sajūta, vai Paula mūzika radītai filmai vai tieši otrādi – filma būvēta ap Paula mūziku. Tieši tas to padara par izcilu savienojumu, jo neviens cits tā neprot "ievibrēt" sajūtas kā cienītais Maestro", tā par sadarbību ar Raimondu Paulu "Homo Novus" filmas un videoklipa ietvaros stāsta mūziķis Intars Busulis.

Filma "Homo Novus" skatāma kinoteātros visā Latvijā no šī gada 26. septembra. To joprojām iespējams noskatīties vairāk nekā 150 reģionālajos kultūras centros un 15 kinoteātros visā Latvijā. No 1. novembra filma atkal būs skatāma "Splendid Palace" repertuārā. Lai atrastu sev tuvāko kino skatīšanās vietu, aicinām sekot līdzi aktuālajam seansu sarakstam šeit.

"Homo Novus" saņēmusi visvairāk (kopumā 13) nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" – kā gada labākā pilnmetrāžas spēlfilma, labākā spēlfilmas režisora balvai nominēta Anna Viduleja, labākais spēlfilmas operators – Jānis Eglītis, labākā aktiera titulam nominēts Kaspars Znotiņš un Igors Šelegovskis, labākās aktrises otrā plāna lomā – Agnese Cīrule un Guna Zariņa, labākais aktieris otrā plāna lomā – Andris Keišs un Kaspars Zvīgulis, labākais mākslinieks – Kirils Šuvalovs, labākais kostīmu mākslinieks – Liene Rolšteina, labākais grima mākslinieks – Ilze Trumpe, kā arī labākais komponists – Raimonds Pauls.

Spēlfilmas scenāriste un režisore ir Anna Viduleja, kura jau sen loloja ideju par Anšlava Eglīša romāna ekranizāciju. "Homo Novus" galvenajā lomā debitē jaunais aktieris Igors Šelegovskis, lomās ir Kristīne Krūze, Kaspars Znotiņš, Andris Keišs, Kaspars Zvīgulis, Aurēlija Anužīte-Lauciņa, Agnese Cīrule, Nikolajs Korobovs, Vilis Daudziņš, Baiba Broka, Guna Zariņa, Gundars Āboliņš, Regīna Razuma, Ģirts Krūmiņš, Ģirts Ēcis un citi. Komēdijā filmējušās arī citas sabiedrībā pazīstamas personas, piemēram, Kaspars Kambala, Intars Busulis un Andrejs Žagars. Filmas veidotāju vidū ir arī operators Jānis Eglītis, galvenais mākslinieks Kirils Šuvalovs (Krievija), scenārija līdzautore Maurīna Tomasa (Apvienotā Karaliste), producenti Ivo Ceplevičs, Jānis Kalējs un Sergejs Berdičevskis.