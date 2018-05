No 20. aprīļa kinoteātros visā Latvijā skatāma režisores Ināres Kolmanes pilnmetrāžas spēlfilma "Bille", un nepilnu divu nedēļu laikā "Bille" sasniegusi jau vairāk nekā 20 tūkstošus skatījumu, portālu "Delfi" informē filmas pārstāvji.

Filmu atzinīgi vērtē gan kritiķi, gan kolēģi. Režisore Elīna Martinsone ("Rīgas Viļņi") slavē mākslas departamenta uzburto "Ulmaņlaiku" sajūtu un filmas operatora Jurģa Kmina vizuālās gleznas. Kinokritiķe Kristīne Simsone ("IR") uzteic domīgo noslēpumainību, ar kuru filmas titulvaroni Billi atveido jaunā aktrise Rūta Kronberga un līdzpārdzīvojumu, kuru izraisa filma. Kritiķe Zane Balčus ("Latvijas Avīze") izceļ filmas skanisko noformējumu, ko veido nevainojami sabalansēta komponista Pētera Vaska mūzika un laikmetam atbilstošas kompozīcijas, kā arī rūpīgi izsvērto filmas krāsu gammu, kas akcentē vidi un Billes iekšējos pārdzīvojumus. Savukārt kino aprakstniece Kristīne Matīsa atgādina, ka Billes stāsts gan filmas tapšanā iesaistītajiem cilvēkiem, gan skatītājiem licis domāt pašiem par sevi un, galvenais, par savām attiecībām ar tuviem cilvēkiem.

Kinokritiķis Dmitrijs Rancevs uzsver smalko vērību, ar kuru filmas režisore Ināra Kolmane akcentē filmas vēstījumu, ka bērnam būt nav viegli. "Filmas "Bille" uzrādītā bērna redzējuma galējā atklātība un poētiskuma līmenis, kas atbilst Vizmas Belševicas radošajam lielumam, balstās visnotaļ piezemētās reālijās. Tāpēc Inārai Kolmanei bijis svarīgi saglabāt notiekošā ticamību, cementēt ar to vēstījuma prozaisko pamatu. Interesanta ir režisores pieeja, izmantojot visdažādākās laikmeta zīmes – no sadzīves piederumiem, interjera priekšmetiem un ārtelpu kadros nokļuvušiem fona urbāniem siluetiem līdz meitēna īpatnējai gaitai, ejot pa ielu basām kājām, vai no valsts aizbraucošajiem baltvāciešiem. Viņa it kā vadās no abstrakta, taču stabila pieņēmuma, ko skrupulozi apliecina katrs kadrs – visas šīs iezīmes nav vis kaut kas filmas telpā mākslīgi ienests, bet gan te un tagad klātesošs konkrētās kinematogrāfiskās vienības dotums."

Scenāristu Evitas Sniedzes un Arvja Kolmaņa kopīgi veidotais stāsts par kāda cilvēkbērna pieaugšanu Latvijā pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu nogalē tapis pēc rakstnieces un dzejnieces Vizmas Belševicas daļēji autobiogrāfiskā romāna "Bille". Kaut arī mazā meitene Bille nesaņem vecāku mīlestību un atbalstu, viņa spēj atrast savu ceļu plašajā pasaulē, nezaudējot cilvēcību un sirds siltumu.

Titullomu filmā atveido Rūta Kronberga, Billes mammas lomā iejutusies Elīna Vāne, savukārt tēvu spēlē Artūrs Skrastiņš. Vecmāmiņas lomu atveido Lolita Cauka. Filmā piedalās arī citi pazīstami latviešu aktieri – Lilita Ozoliņa, Gundars Āboliņš, Guna Zariņa, Pēteris Liepiņš, Vilis Daudziņš, Maija Doveika, Ilze Vazdika, Dace Makovska, Dace Bonāte, Agris Māsēns, Leons Krivāns un citi.