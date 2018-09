Latvijas valsts simtgades programmā top dokumentālā filma "9 pilsētas – viena iela" un deviņas īsfilmas, kas vēstīs par Brīvības ielām deviņās Latvijas pilsētās, portālu "Delfi" informē iniciatīvas īstenotāji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ( VARAM ).

Projekts top sadarbībā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju (LLPA). Tā vēstījums – "No Brīvības līdz brīvībai". Iniciatīvas ietvaros top īsfilmas par katru no lielajām republikas pilsētām – Daugavpili, Jelgavu, Jēkabpili, Jūrmalu, Liepāju, Rēzekni, Rīgu, Valmieru un Ventspili.

Viktors Valainis, LLPA izpilddirektors stāsta: "Latvijas valsts simtgadē vēlamies dāvāt ikvienam iespēju atklāt Latvijas Brīvības ielu stāstus. Katrā no Latvijas lielajām pilsētām ir iela ar šādu nosaukumu, kas glabā brīvības cīņu stāstus un uzvaras garšu. Deviņās īsfilmās šķetinām šo ielu vēsturi, iedzīvotāju atmiņas un pārdomas, atklājot notikumus, kas caur Brīvības ielu stāstiem vijas no Baltijas jūras līdz Daugavai un Gaujai. Šie stāsti ved mūs no pilsētu vēstures uz nākotni – nākotni brīvībā."

Filmu izstrādā SIA "Platforma Filma". Filmu plānots pabeigt šā gada decembrī, bet 26.oktobrī reģionu dienu aktivitāšu – Brīvības ielu stāsts un Ainavu dārgumu – kopīgajā pasākumā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tiks sniegts ieskats filmā. Plānots šā gada decembrī filmu demonstrēt nacionālās apraides televīzijā.

Iniciatīva "Brīvības ielas stāsti" ir viens no Latvijas valsts simtgades pasākumiem. Šo iniciatīvu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Latvijas Lielo pilsētu asociācija sadarbībā ar deviņām republikas pilsētām, tajā skaitā ar galvaspilsētu Rīgu.