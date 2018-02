Britu dramaturga un režisora Mārtina Makdonas filma "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Trīs paziņojumi pie Ebingas Misūri štatā") turpina savu triumfa gājienu un savam jau iegūto balvu klāstam 18. februārī pievienojusi Britu filmu un televīzijas akadēmijas balvu ( BAFTA ) gan kā labākā filma, gan kā labākā britu filma.

Filma līdz šim jau saņēmusi vairākus nozīmīgus apbalvojumus, tai skaitā Holivudas ārzemju preses asociācijas "Zelta globusu" kā labākā drāma. Tāpat tā ir viena no deviņām pretendentēm uz ASV kinoakadēmijas balvu "Oskars" labākās filmas kategorijā.

BAFTA vērtējumā Makdonas darbs filmu kategorijā izkonkurējis vēl vienu šā gada kinokritiķu favorīti – meksikāņu režisora Giljermo del Toro filmu "Shape of Water", kas balvai bija nominēta pavisam 12 kategorijās. Tiesa, Del Toro tik un tā BAFTA ceremonijā novērtēts kā labākais režisors.

Makdonas radītā stāsta galvenā varone Mildreda, kādu Ebingas, Misūri štata iedzīvotāja, noīrē trīs milzīgus reklāmas standus pie Ebingas pilsētas, lai pievērstu uzmanību policijas bezdarbībai viņas meitas brutālās slepkavības lietā. Policijai un arī pilsētas iedzīvotājiem apsūdzošie paziņojumi nav pa prātam un konflikts pieņemas spēkā…

BAFTA balvu kā labākā aktrise saņēmusi arī Mildredas lomas atveidotāja Fransisa Makdormana, tāpat pie balvas ticis Sems Rokvels kategorijā Labākais aktieris otrā plāna lomā. Bet pats Mārtins Makdona saņēmis balvu kā labākais oriģinālā scenārija autors.

18. februāra vakarā pie savas BAFTA zeltītās maskas tika aktieris un mūziķis Gerijs Oldmens par britu premjera Vinstona Čerčila lomu filmā "Darkest Hour" ("Tumšākā stunda"). Savukārt kategorijā Labākā aktrise otrā plāna lomā uzvaras laurus plūca Alisone Dženija par darbu filmā "I, Tonya".

Kategorijā Labākā dokumentālā filma uzvarēja Raula Peka darbs "I Am Not Your Negro", bet par labāko animācijas filmu atzīta "Koko".

Pagodinošo balvu par mūža ieguldījumu britu kino šogad saņēma režisors Ridlijs Skots.

Visu katgeoriju uzvarētājus var atrasts BAFTA mājaslapā.

Jau ziņots, ka BAFTA balvas Londonā tika pasniegtas 71. reizi.