Cik viegli ir pateikt "apsolu"? Šo vārdu mēs dāsni lietojam ikdienā, kā arī citus lielus jēdzienus, kuri, mūsuprāt, piešķir dzīvei jēgu, vērtību un nozīmīgumu. Stāsts par apsolījumiem sākas kādā naktī, kad trīs rīdzinieki satiekas pilsētas nomalē, lai apraktu līķi. Šī tikšanās pilnībā izmaina viņu dzīvi. Kamēr draugi rok bedri, atklājas notikumi, kuri apglabāti viņu sirdsapziņās.

"Domāju, ka pieaudzis cilvēks varētu būt tāds, kurš atbild par saviem vārdiem – neatkarīgi no situācijas. Viņš kaut ko dara nevis kaut kādas apmātības vai fanātisma dēļ, bet spēj izteikt loģiski pamatotas atziņas, kaut ko apsolīt uz to pamata un to arī īstenot. Manuprāt, tā varētu būt pieauguša cilvēka galvenā pazīme. Kamēr cilvēks nespēj pildīt to, ko viņš saka, viņš ir bērns" par cilvēka personības pieaugšanu un spēju uzņemties atbildību par saviem solījumiem skaidro lugas autors Andris Ūdris.

Lomās: Raimonds Celms, Mārtiņš Brūveris, Līga Zeļģe, Ilva Centere, Kristaps Ķeselis un Igors Šelegovskis.

Izrādes scenogrāfs ir Edgars Kļaviņš, kostīmu mākslinieks – Ivars Veinbergs, komponists – Mārtiņš Zariņš, bet gaismu mākslinieks – Oskars Pauliņš.

"Apsolu" ir jaunā autora Andra Ūdra debija profesionālā teātrī – luga, kas Nacionālā teātra simtgades lugu konkursā ieguva trešo vietu.