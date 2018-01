Kā portālu "Delfi" informē producentu pārstāve Una Griškevica, izrādes notiks 10. janvārī Latgales vēstniecībā "Gors", 11. janvārī Vidzemes koncertzālē "Cēsis" un 11. martā Dailes teātrī.

"Kad pēc Valda Liepiņa aiziešanas man zvanīja "Tobāgo!" komanda un lūdza, vai es varētu nospēlēt šo lomu, uzreiz nepiekritu, jo man šķita, ka ir drusku grūti divreiz iekāpt vienā upē. Taču, kad vairakkārt aprunājos ar kolēģiem, un viņi lūdza, lai palīdzu nospēlēt šīs četras izrādes, nodomāju – ja jau reiz es varu palīdzēt, tad to darīšu, jo zināmā mērā tas ir mans pienākums… Saprotu arī savus kolēģus, kuri šai lomai labāk izvēlējās mani, nekā cilvēku no malas, kuram tas viss būtu jāapgūst no paša sākuma. Turklāt es TV redzēju pagājušās vasaras iestudējuma fragmentus, un, to skatoties, jutos ļoti priecīgs un aizkustināts. Tāpēc ceru, ka mums viss izdosies!" saka Varis Vētra.

Savukārt aktieris Jānis Paukštello uzsver: "Tā kā esmu brīvs, varu izvēlēties, kādos projektos gribu piedalīties un kādos – nē. "Tobāgo" man ir ļoti tuvs projekts; tas man ir sirdī, tāpēc tajā piedalīšos pavisam noteikti! Ļoti atvainojos tiem skatītājiem Rēzeknē, kuri mani neredzēja pagājušajā reizē, jo slimības dēļ es tur nevarēju būt, taču tagad man ar veselību viss ir kārtībā, un es būšu visur."

Lomās: Aija Dzērve, Sarmīte Rubule, Olga Dreģe, Jānis Paukštello, Katrīne Pasternaka, Juris Kalniņš, Varis Vētra, Mārcis Maņjakovs, Juris Frinbergs, Indra Briķe, Madara Botmane, Andris Bērziņš u.c.

Biļetes uz izrādēm var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.