Latvijas nacionālā teātra Aktieru zālē ir tapis Marijas Bērziņas režijas studiju maģistra darba izrāde "Precēšanās un šķiršanās anatomija" pēc Džona Apdaika darba motīviem. Pirmizrāde iestudējumam plānota 8. jūnijā.

Reliģiskā audzināšana, ģimenes pienākumi, laulāto neuzticība, seksualitātes tēmas risināšana – tas viss ir spožā 20. gadsimta amerikāņu prozaiķa Džona Apdaika tēmu sarakstā. Apdaiks tiek raksturots kā līdz sarkasmam ironisks, asprātīgs reālists ar mistikas un fantāzijas uzplaiksnījumiem. Iestudējuma stāsts par mazpilsētas vidusšķiras ģimenei – Džoannu un Ričardu Meipliem, ir mūžsens un aktuāls – sievietes un vīrieša attiecības, viņu savstarpējā cīņa un mierīga līdzāspastāvēšana.

Režisore Marija Bērziņa par iestudējumu saka: "Manuprāt, cilvēka dzīves viens no galvenajiem uzdevumiem ir veidot jēgpilnas attiecības ar sevi, partneriem, pasauli. Katrs no mums vēlētos uzzināt pareizo formulu, kā to darīt. Bet tādas nav. Sevi ir iespējams iepazīt caur ilgstošām attiecībām ar otru cilvēku, jo tieši vīrieša un sievietes domāšanas atšķirības ļauj ieraudzīt ainu kopumā. Cīņa par varu un mierīga līdzāspastāvēšana – vai to laulības dzīvē ir iespējams apvienot? Kas notiek ar mīlestību, vai tā pazūd vai transformējas? Šķiet, ka ilgstošās attiecībās esot, pateicoties rutīnai un sadzīvei , cilvēks blakus kļūst pašsaprotams. Kā nosargāt " taureņus vēderā "? Varbūt tikai zaudējot otru cilvēku, Tu sāc viņu patiesi mīlēt? Varbūt otrs cilvēks paliek Tevī " iegravēts " līdz mūža galam, jo jūs turpināties bērnos un mazbērnos? Šis materiāls ir ļoti cilvēcisks un godbijīgs pret cilvēka dzīvību un Visuma kārtību."

Lomās: Liene Sebre, Anta Aizupe, Jānis Āmanis, Ģirts Liuziniks.

Scenogrāfe un kostīmu māksliniece Rēzija Adītāja, Jāņa Līdes muzikālais noformējums, video mākslinieks Toms Zeļģis, gaismu mākslinieks Toms Streilis, Lenvijas Sīles tulkojums.