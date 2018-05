No 31. maija līdz 2. jūnijam iestudējums "Garā dzīve" tiks izrādīta festivālā "Jaffa fest 2018", kas ir daļa no Izraēlas valsts 90. gadadienas svinību programmas. JRT "Garā dzīve" pirmizrādi piedzīvoja 2003. gada 9. decembrī un Latvijā tika nospēlēta vairāk nekā 400 reižu. Ārpus Latvijas "Garā dzīve" ir rādīta jau vairāk nekā 30 valstīs un 50 pilsētās, un pirmo reizi to būs iespējams noskatīties arī Izraēlas skatītājiem.

Jaunā Rīgas teātra viesizrādes tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Izraēlā un ir veltītas Latvijas valsts simtgadei.

Jūnijā un jūlijā Jaunā Rīgas teātra viesizrādes turpināsies Itālijā ar Alvja Hermaņa iestudēto izrādi "Brodskis/Barišņikovs". No 26. līdz 28. jūnijam tā būs skatāma "Napoli Teatro Festival", Neapolē, Itālija, savukārt no 3. līdz 5. jūlijam – "XXXI Festival of the Maggio Musicale Fiorentino, Florencē. Itālijas viesizrādes tiks noslēgtas ar izrādēm Venēcijas operā "Teatro La Fenice di Venezia" no 13. līdz 15. jūlijam.

Iestudējumā "Brodskis/Barišņikovs" (pirmizrāde notika 2015. gada 15. oktobrī) leģendārā mākslas personība Mihails Barišņikovs interpretē sava drauga, Nobela prēmijas laureāta dzejnieka Josifa Brodska dzeju viņa dzimtajā valodā. Iestudējums ar tekstu un kustību atklāj dzejnieka pasauli, ļaujot līdzpārdzīvot Brodska sarežģīto, lirisko un iedarbīgo vārdu spēli. Iestudējuma scenogrāfe ir Kristīne Jurjāne, gaismu mākslinieks – Gļebs Fiļštinskis. Kopš pirmizrādes 2015. gadā izrāde "Brodskis/Barišņikovs" ir izrādīta ASV, Izraēlā, Serbijā, Lielbritānijā, Vācijā, Rumānijā, Kanādā un Šveicē.