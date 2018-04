Latvijas Leļļu teātrī 27. aprīlī pirmizrādi piedzīvos jauns iestudējums pieaugušajiem un pusaudžiem – Viljama Šekspīra slavenās lugas "Romeo un Džuljeta" versija viesrežisora Dāvida Džovanzanas (Šveice, Somija) interpretācijā. Viņš iestudējumā akcentējis smagas tēmas, kas skar mūsdienu pusaudžus, viņu ikdienu un iekšējās drāmas.

Jau no mēģinājumu sākuma Džovanzana kā vienu no galvenajām izrādes tēmām izvirzījis jauniešu pašnāvības un tieksmi darīt sev pāri. Lai šo tematu labāk izprastu, jau pirms izrādes iestudēšanas kopā ar režisora asistentu Kārli Krūmiņu Dāvids Džovanzana ticies gan ar speciālistiem, kuri strādā ar pašnāvību mēģinājumu gadījumiem jauniešu vidū, gan pašiem jauniešiem, lūdzot anonīmi atbildēt uz dažādiem jautājumiem, tostarp – kas ir tās lietas, par kurām jūs nestāstāt vecākiem. Atbilžu fragmenti izmantoti arī izrādē. Vienlaikus radošā komanda norāda, ka, neskatoties uz smago tēmu, kas daļā sabiedrības ir tabu, izrādē būs gan daudz komisko elementu, gan arī poētiskas refleksijas.

"Man Šekspīrs ir tuvs, jo viņš ir viens no nedaudzajiem dramaturgiem, kuram savās lugās ir izdevies savienot komēdiju un traģēdiju, viņš aizskar tēmas, kas ir aktuālas visos laikos – sākot no grieķu traģēdijām līdz mūsdienām. Un šādā nozīmē – jā, izrādē nav daudz no oriģinālās "Romeo un Džuljeta" lugas, bet tajā ir ļoti daudz no Šekspīra. Mēs esam paņēmuši tēmu par komunikācijas grūtībām paaudžu starpā, arī par pašnāvību lugā Romeo un Džuljeta runā visu laiku. Kad ar teātri notika sarunas par izrādes iestudēšanu, Krievijā un citās valstīs "plosījās" interneta "spēle" "Zilais valis", kas prasīja arī bērnu dzīvības. Šīs tēmas aktualizēšana likās pašsaprotama, jo skaidri pierādījās, ka šodienas jauniešiem tas ir tikpat svarīgi. Kad bijām skolā un runājām ar pusaudžiem, sākot runāt un jautāt par darīšanu sev pāri, viņi kļuva ļoti koncentrēti un uzmanīgi. Un dalījās ar ļoti personiskiem stāstiem par savu pieredzi. Radās sajūta, ka viņi grib par to runāt, tikai nav īsti pareizā kanāla," par tēmas izvēli stāsta režisors Dāvids Džovanzana.

Režisora asistents Kārlis Krūmiņš papildina: "Tas trakums ir tāds, ka mūsu valstī šis pašnāvību skaits jauniešu vidū ir stipri augsts. Ne tikai salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, bet arī, ja tas ir, piemēram, viens jaunietis mēnesī, tad tādai mazai valstij kā mēs šāds rādītājs ir traki augsts. Un tie ir tikai tie gadījumi, kurus mēs uzzinām. It kā jau mēs daudz ko zinām – kas notiek ar hormoniem, kādas ir vai nav attiecības ģimenē, bet arī visu to zinot – ja jau būtu tā vienkāršā atbilde, kāpēc vienā gadījumā tas notiek, bet otrā nenotiek, tad jau visi būtu priecīgi un tādi gadījumi izbeigtos."

Džuljetas lomas atveidos Dana-Avotiņa Lāce, Romeo – Miķelis Žideļūns.

Radošā komanda uzsvēra, ka izrāde varētu būt saistoša gan pieaugušajiem, gan pašiem jauniešiem – ideālā gadījumā, ja abas paaudzes nāktu kopā un izrāde varētu kalpot kā impulss atklātai, uzticības pilnai sarunai.

Tuvākās izrādes pēc pirmizrādes 10. un 18. maijā, 14. jūnijā. Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.