Festivāla atklāšana notiks pirmdien, 1. oktobrī, pulksten 11.00 Eduarda Smiļģa Teātra muzejā (E.Smiļģa 37), tradicionāli pulcinot festivāla dalībniekus un viesus, kultūras un mākslas nozares pārstāvjus un ikvienu interesentu, lai kopā svinīgi paceltu festivāla karogu un kopā baudītu pirmos festivāla notikumus – pulksten 13.00 Latvijas valsts simtgadei veltītu diskusiju "Latviešu temperaments", bet pulksten 16.00 laikmetīgās dejas izrādi "Absolūti. Iespējams", ko veidojis horeogrāfs Nauris Miķelis Goba.

Šogad festivāls no citiem gadiem atšķirsies ar to, ka darbi tiks vērtēti trīs kategorijās: "Laikmetīgās dejas mākslas skate", "Absurda lugu izrāžu skate" un "Režijas skate". Savukārt labākā aktiera / aktrises sniegums tiks vērtēts izrādēs "Zūdošā nākotne" (režisors Dāvids Džovanzana) un "Raskoļņikova minējums" (režisori Aksels Aizkalns un Krišjānis Strods). Radošos darbus katrā skatē vērtēs ekspertu komisija trīs nozares speciālistu sastāvā. Festivāla noslēgumā, 7. oktobrī pulksten 15.00 LKA Teātra mājā "Zirgu pasts", tiks apbalvoti katras skates laureāti, kā arī tradicionāli par labāko režijas darbu tiks pasniegta īpašā festivāla balva – Pētera Pētersona petrolejas lampa no režisora vērienīgās petrolejas lampu kolekcijas. Šī gada festivāla novērtētākais aktieris un aktrise balvā saņems "Aktus" no Latvijas Mākslas akadēmijas jaunajiem māksliniekiem.

Laikmetīgās dejas mākslas skatē skatītājiem būs iespēja redzēt septiņas LKA bakalaura studiju programmas "Laikmetīgās dejas māksla" 2017./2018. studiju gada absolventu izrādes: "Absolūti. Iespējams" (horeogrāfs Nauris Miķelis Goba), "Manu acu tulkojums" (hor. Alise Madara Bokaldere), "Faux Pas (piezīme nevietā)" (hor. Jana Jacuka), "Viens!?" (hor. Alīna Mihailova), "Sansara" (hor. Arina Buboviča), "Starpnozauri" (hor. Ieva Beatrise Vilkauša) un "Гололёд (Atkala)" (hor. Ksenija Simanova). Laikmetīgās dejas mākslas izrādes vērtēs LKA profesore Gunta Bāliņa, horeogrāfi Agate Bankava un Rūdolfs Gediņš.

Absurda lugu izrāžu skatē ir iekļauti pieci LKA bakalaura studiju "Dramatiskā teātra režijas māksla" otrā kursa studentu 2017./2018. studiju gada kursa darbi: "Karols" (režisors Mārtiņš Gūtmanis), "Krēsli" (rež. Ilze Bloka), "Stundu garš striptīzs" (rež. Jurģis Lūsis un Andris Zeļonka), "Kalpones, Stāsts par divām (?) māsām" (rež. Beatrise Zaķe) un "Ibī tēvs" (rež. Roberts Dauburs). Absurda lugu izrādes vērtēs režisori Ināra Slucka, Valters Sīlis un Toms Treinis.

Režijas skatē tiks demonstrētas desmit izrādes: septiņas LKA bakalaura studiju "Dramatiskā teātra aktiera mākslas ar specializāciju leļļu teātra mākslā" ceturtā kursa studentu 2017./2018. studiju gada kursa darbi un trīs LKA Teātra mākslas maģistrantūras absolventu diplomdarba izrādes. No leļļu un objektu teātra izrādēm būs skatāmas: "Mazā Raganiņa" (režisore Una Eglīte), "Grāfs Monte Kristo 30 minūtēs" (rež. Mārtiņš Gailis), "Stiprinām saites jeb 0100 1100 0101 0101 0100 0100 0100 1111" (rež. Agris Krapivņickis), "Neatkarības smarža" (rež. Rihards Zelezņevs), "Zvejnieks un viņa dvēsele" (rež. Elizabete Skrastiņa), "Lieta par vīru ar lietām" (rež. Rūdolfs Apse) un "Dzērājs" (rež. Matīss Budovskis). No "Teātra mākslas" 2018. gada absolventu izrādēm būs skatāmas: "Art" (režisors Jānis Vimba), "Citius, Altius, Fortius" (rež. Māra Blome) un "Precēšanās un šķiršanās formula" (rež. Marija Bērziņa). Režijas skates izrādes vērtēs LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone, LKA profesore Līga Ulberte, aktieri Toms Liepājnieks un Mārtiņš Meiers.

Tradicionāli festivālā iekļauta arī LKA audiovizuālās mākslas bakalaura un maģistru studentu īsfilmu skate, kas notiks 3. oktobrī pulksten 20.00 LKA Nacionālajā filmu skolā (Elijas iela 17). Filmu izlasē iekļautas sešas īsfilmas: "Viņu sauca Haoss Bērziņš" (režisore Signe Birkova); "Viesturs Kairišs iznāk no meža (rež. Marta Elīna Martinsone); "Esmu divdomīgs" (rež. Elizabete Mežule-Gricmane); "Stikla odere", rež. Adriāna Roze; "Dzeltenā harmonija", rež. Ieva Kristofa-Norvele; "Jozē portrets", rež. Jānis Jozauskis.

Festivāla ietvaros, 4. oktobrī, pulksten 16.00 Teātra muzejā LKA Teātra mākslas maģistrantūra sadarbībā ar Gētes Institūtu Rīgā organizē vācu jaunāko lugu lasījumus, piedāvājot sešu laika posmā no 2007. līdz 2016. gadam tapušu vācu lugu lasījumus. Lugas tulkojusi Inga Rozentāle-Pejū, bet skatuvisko lasījumu veidošanu konsultējis režisors Valters Sīlis. Tiks prezentētas šādas lugas: Sibille Berga "Tikai naktīs", Katja Brunnere "Par īsām kājām", Filips Lēle "Saukts par Gospoģinu", Tomass Melle "Mūsu fotogrāfijas", Katrīna Regla "Vidusslāņa cilvēki", Petra Vīlenvēbera "Pie horizonta".

Kā jau katru gadu, festivāla neatņemama sastāvdaļa ir starptautiska pieredzes apmaiņa. Šogad festivālā gaidāmi ciemiņi no Sanktpēterburgas skatuves mākslas institūta (SSMI). Ar viesizrādi 6. oktobrī pulksten 20.00 LKA Teātra mājā "Zirgu pasts" uzstāsies institūta dramatiskā teātra aktieru otrā kursa studenti profesora Venjamina Fiļštinska vadībā. Izrāde veidota pēc Antona Čehova stāstiem.

Festivāla notikumi norisināsies Teātra muzejā (E.Smiļģa iela 37), LKA Teātra mājā "Zirgu pasts" (Dzirnavu iela 46), LKA Nacionālajā filmu skolā (Elijas iela 17), Ģertrūdes ielas teātrī (Ģertrūdes iela 101a), Latvijas Nacionālajā teātrī (Kronvalda bulvāris 2), Dirty Deal Teatro (Talsu iela 1), Latvijas Leļļu teātrī (K. Barona ielā 16/18), Latvijas Mākslas akadēmijā (Kalpaka bulvārī 13).

Biļetes uz festivāla izrādēm pieejamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā, uz atsevišķām izrādēm arī Ģertrūdes ielas teātra biļešu sistēmā, savukārt leļļu un objektu teātra izrādes Leļļu teātrī ir bez maksas. (iepriekšēja pietiekšanās pasakumi@lka.edu.lv).