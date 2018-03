17. martā Krievu teātra Eksperimentālajā skatuvē pirmizrādi piedzīvos Jāņa Znotiņa iestudētā izrāde bērniem "Kaka – Bjaka un pavasaris", kuras pamatā ir igauņu rakstnieka un dramaturga Andrusa Kivirehka lielu popularitāti ieguvusī grāmata "Kaka un pavasaris".

Īsie stāsti izrādē atainoti raugoties no bērnu skatupunkta, kur režisors Jānis Znotiņš kopā ar aktieriem Janu Herbstu un Alekseju Korginu atspoguļo tādas aktuālas tēmas kā draudzība, izglītošanās, ģērbšanās kults, attiecības ar vecākiem u.c. Izrāde vienlaikus ir interaktīva spēle, dialogs un eksperiments ar mazajiem skatītājiem, kuru iztēle ļauj iedzīvināt ikvienu lietu.

Režisors Jānis Znotiņš par iestudējumu saka: "Bērnu izrādi "Kaka – Bjaka un pavasaris" veidoju, lai muļķojoties sniegtu bērniem jēgpilnu mācību stundu, kurā viņi iemācās ko jaunu. Manuprāt, Andruss Kivirehks to lieliski paveic savos stāstos – viņš ar provocējošu muļķību sasniedz dziļu jēgu par pasaules kārtību."

Lomās - Jana Herbsta un Aleksejs Korgins.

2016. gadā Znotiņa režisētā izrāde "Kaka un pavasaris" latviešu valodā ieguva "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada izrāde bērniem".

6. aprīlī Rīgas Krievu teātra Mazajā zālē būs jauna izrāde pēc Aleksandra Obrascova lugas motīviem "Fufa – divas sirdis" Vadima Grosmana režijā.

"Fufa – divas sirdis" ir cieņas apliecinājums talantīgajam dramaturgam Aleksandram Obrascovam un izcilajai 20. gadsimta aktrisei – Fainai Raņevskai. Skatuves māksliniece, kura iemantoja publikas simpātijas ar savu aktierspēli, pašironiju, filozofisku pasaules uzskatu un prasmi vienkārši formulēt sarežģītas lietas. Visa viņas dzīve sastāv no citātiem. Viņas kino lomas ir neaizmirstamas, un tiem, kam palaimējās redzēt Raņevsku uz skatuves, spilgtais iespaids neizgaist no atmiņas turpmākās desmitgadēs.

Izrāde "Fufa – divas sirdis" nav ne dokumentāla, ne biogrāfiska izrāde, bet drīzāk nostalģiska fantasmagorija: mēģinājums tuvoties atminējumam, kādēļ ar savu mākslu darot laimīgus citus, pati aktrise bija nelaimīga.

Kas ir Fufa? Tā ir aktrises Fainas Raņevskas iesauka, ko viņai piešķīra viņas skolotājas, draudzenes un var pat teikt otras mātes Paulas Vulfas mazdēls par pastāvīgu smēķēšanu. Paula Vulfa, starp citu, bija Rīgas Krievu teātra aktrise (1902-1904). "Es esmu Fufa, bet tikai savējiem! Ar vēlmi pucēties tas nav saistīts. Tā mani Ļoška nosauca, kad bija mazs, ieraugot mani, ka kūpu kā lokomotīve un sacīja: Kāda tu mums esi Fufa!"

Otra izrādes varone ir Liļa – tā ar maigumu, mīlestību un pateicību Raņevska sauca Paulu Vulfu. Izrādes sižeta līnija spoguļattēlā atšķiras no Raņevskas biogrāfijas. Aleksandra Obrascova lugā Liļa atrod Fufas tēlā skolotāju, māti un draudzeni, kaut arī sākotnēji cer tikai uz "zvaigznes" aizgādnību.

Dažreiz ir noslēpumaini likteņa pagriezieni, jo nezini, kur atradīsi, kur pazaudēsi. Dzenoties pēc slavas var atrast kaut ko daudz vērtīgāku.

Lomās – Irina Jegorova un Natālija Živeca.

Izrādes režsiors Vadims Grosmans ir absolvējis aktiermākslas fakultāti Jaroslavļas teātra institūtā (S. Kucenko kursu), 2003. gadā – režijas fakultāti Latvijas Kultūras akadēmijā (M. Gruzdova kursu). No 1996. līdz 1998. gadam strādāja Rīgas Krievu jauniešu teātrī. No 1998. gada ir Rīgas Krievu teātra aktieris. No 2009. gada ir bērnu radio raidījuma "Kad tu esi mājās" autoru un vadītāju. Ir bijis vairāku radio iestudējumu režisors, kā arī vairāku dramatisku iestudējumu uz dažādām skatuvēm. Rīgas Krievu teātrī iestudējis izrādes "Maskava-Petuški"(2002), "Emīla nedarbi"(2006) un "Punduris"(2006).

Savukārt 14. aprīlī pirmizrāde "BZIK!" gaidāma Eksperimentālajā skatuvē, ko iestudēs Jurijs Djakonovs.

Šī ir neparasta izrāde, zinātniski fantastiskā laboratorija bērniem, aizraujošs ceļojums ķīmijas un fizikas pasaulē ar skatītāju līdzdalību. Bērnu acu priekšā tiks veikti eksperimenti, pētījumi, tiks demonstrēti dažādi brīnumi un dabas likumi. Izrādē piedalās Vitālijs Jakovļevs un Vladislavs Šavlovskis.

Jurijs Djakonovs apguvis kultūras menedžmentu un amatieru teātru režiju Latvijas Kultūras koledžā, vēlāk iestājās Latvijas Kultūras akadēmijā Māras Ķimeles kursā, kur turpināja mācības arī maģistrantūrā, apgūstot teātra mākslu. Spēlējis daudzās izrādēs vairākos Latvijas teātros, arī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī ("Ziema" un "Graņonka"). Kā aktieris vairākkārt nominēts "Spēlmaņu nakts" balvai, 2011. gadā par izrādes "Heda" režiju, sadarbībā ar Elmāru Seņkovu, saņēma speciālo žūrijas balvu. Iestudējis izrādes Dailes teātrī, "Dirty Deal Teatro" un Andrejsalā.