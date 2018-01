Šonedēļ gaidāms brāzmainas vējš un arī sniegs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.

Pagājušajā nedēļā laika apstākļus virs Latvijas noteica plašs anticiklons, līdz ar to nokrišņu bija pavisam maz, tomēr bieži saglabājās mākoņains laiks. Nedēļas otrajā pusē, Ieplūstot aukstākam gaisam no ziemeļiem, visā valsts teritorijā nostiprinājās sals. Naktī no sestdienas uz svētdienu, kā arī agrā svētdienas rītā tika novērota arī zemākā gaisa temperatūra šoziem – rietumu un centrālajos rajonos, debesīm skaidrojoties, nakts un rīta stundās gaisa temperatūra vietām pazeminājās līdz -11…-13 grādiem.

Savukārt šonedēļ darba nedēļā laika apstākļi mainīsies un biežāk sagaidīsim sniegu un brāzmainu vēju. Pirmdien anticiklona ietekme sāks mazināties un Latvijai no rietumiem tuvosies dziļš ciklons, kas līdz pat ceturtdienai noteiks laika apstākļus.

Pirmdien nokrišņi vēl nav gaidāmi, bet dienas otrajā pusē pakāpeniski sāks pastiprināties dienvidaustrumu, dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu sasniegs -7…-11 grādus, bet dienā – -4…-7 grādus.

Naktī uz otrdienu, kā arī otrdien dienas laikā jau daudzviet valsts teritorijā dienvidaustrumu vējš brāzmās sasniegs 15-18 metrus sekundē, bet Kurzemē līča piekrastē gaidāmas vēja brāzmas līdz pat 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē Latvijai no rietumiem pietuvosies nokrišņu zona, kas daudzviet naktī uz trešdienu, kā arī trešdien dienas laikā atnesīs sniegu. Dienas laikā gan otrdien, gan trešdien gaiss neiesils vairāk par -3…-7 grādiem, bet naktīs termometra stabiņš vietām vēl noslīdēs līdz -10 grādu atzīmei.

Pa laikam snigs arī ceturtdien, tomēr plašāka nokrišņu zona gaidāma piektdien, kad Latviju sasniegs nākamais ciklons, līdz ar to darba nedēļas izskaņu lielākajā teritorijas daļā sagaidīsim jau ar vismaz 5-10 centimetrus biezu sniega segu. Ciklona ietekmē atkal pastiprināsies dienvidaustrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās sasniedzot 15-18 metrus sekundē. Ar šo ciklonu Latvijā ieplūdīs nedaudz siltāka gaisa masa, līdz ar to arī gaisa temperatūras vairs nebūs tik zemas kā nedēļas sākumā, tomēr naktī lielākajā teritorijas daļā joprojām pieturēsies sals -2…-7 grādu robežās, un tikai dienas laikā vietām gaisa temperatūra varētu paaugstināties līdz 0…+2 grādiem.

