Dārzkopības ABC: dārza instrumentu pareiza kopšana un uzglabāšana

Viens no dārzkopības pamatelementiem ir kvalitatīvi darbarīki, kas pareizas kopšanas rezultātā var tikt lietoti pat desmitiem gadu. "Tavs Dārzs" noskaidro – kā pareizi kopt un uzturēt ne tikai dārza šķēres, lāpstu, bet arī mazo zāģi.

Portālam "Houzz" Sidnejas Karaliskā Botāniskā dārza (Sydney's Royal Botanic Garden) dārzkopības vadītājs Trojs Masons (Troy Mason) stāsta, ka bojāti instrumenti var gan traucēt veikt kvalitatīvus dārza darbus, gan arī nejauši radīt traumas pašam cilvēkam.

Viens no dārza rīku lielākajiem ienaidniekiem ir mitrums – tas var sagandēt ne tikai metāla, bet arī koksnes daļu. Tomēr ir pieejams plašs produktu klāsts, kas palīdz tikt galā ar šāda veida problēmām. Iedarbīgs līdzeklis ir arī linsēklu eļļa, ko var uzklāt uz koksnes. Tā nodrošina aizsargpārklājumu, ko vajadzētu atjaunot divas līdz trīs reizes gadā.

Svarīgi atcerēties, ka instrumenti ir jānotīra, jānožāvē un jānoliek tiem paredzētajā vietā pēc katras lietošanas reizes. Par šiem dārza rīkiem rūpējies īpaši:

Visa veida šķēres un knaibles

Tāpat kā citus instrumentus, arī šos ir svarīgi regulāri kopt un uzturēt darba kārtībā. Atsevišķiem dārza rīku ražotājiem piedāvājumā ir to instrumentu speciāli kopšanas līdzekļi, piemēram, smērvielas, kas palīdz rīkus uzturēt darba kārtībā.

Ja pamani, ka ir arvien grūtāk nogriezt zarus, ir pienācis laiks asināt asmeņus. Ieteicams izvēlēties speciālus asināšanas instrumentus, kas nesabojās šķēru vai knaibļu svarīgāko daļu. Savukārt par koksnes tipa rokturi rūpējies aptuveni divreiz gadā, iesmērējot to ar linsēkla eļļu.

Lāpstas, kapļi un dakšas

Šos instrumentus jāatceras notīrīt pēc katras lietošanas reizes un divreiz gadā iesmērēt to kātus ar linsēkla eļļu, ja tā ir no koksnes. Lai metāliskā daļa kalpotu ilgāk, laba doma ir apstrādāt to ar speciāliem pretrūsas līdzekļiem, kā arī regulāri uzasināt.

Zāģi

Arī šiem instrumentiem regulāri jāveic apkope un jānovērtē to stāvoklis – jāuzasina metāliskā daļa, jāapstrādā ar pretrūsas līdzekļiem un jāparūpējas par koksnes daļu, ja tāda ir. Dažiem zāģiem ir maināmi asmeņi, tāpēc pievērs uzmanību, iespējams, ir pienācis laiks tos nomainīt.

Foto: Shutterstock

Vai tiešām ir svarīgi pēc katras reizes tīrīt dārza rīkus? Trojs Masons uzskata, ka tas ir ļoti svarīgi. Viņš atzīst, ka ne vienmēr cilvēki ņem vērā šo faktoru. Regulāra higiēna ļauj pasargāt savu dārzu no nevēlamu slimību izplatīšanās, piemēram, dārza puves. Tāpēc ieteicams sterilizēt ne tikai visus rīkus, bet arī, piemēram, dārza apavus.

Kā dezinficēt dārza rīkus? Izmantojat 1% balinātāja šķīdumu un ūdeni, kas sajaukti kopā spainī. Iegremdē spainī rīkus uz 30 sekundēm, tad izņem ārā un nožāvē. Ir pieejami arī speciāli dezinfekcijas līdzekļi dārzkopības veikalos.

Kāpēc rīki jāžāvē? To žāvēšana palīdz aizkavēt rūsas rašanos. Cītīgākie pēc instrumentu mazgāšanas var nosusināt ar dvieli vai kādu lupatu. Tomēr lielākā daļa dārznieku parūpējas, lai rīki izžūtu dabiskā veidā – āra gaisā.

Ko iesākt ar rūsu? Darba rīkus ir iespējams izmantot, ja tiem ir mazliet rūsas. Tomēr tad ir uzmanīgi jāpēta, vai tas neietekmē instrumenta darbošanās sfēru. Ja iespējams, jāmēģina metāliskā daļa nomainīt vai attīrīt, piemēram, ar speciālajiem pretkorozijas līdzekļiem.

Kur uzglabāt dārza rīkus? Ideālā variantā tā ir āra nojume vai dārza būdiņa, tomēr laba vieta ir arī garāža. Svarīgākais ir instrumentus novietot tā, lai neviens aiz tiem neaizķertos, un tie netraucētu ikdienā. Tāpat rīki jānovieto tā, ka asmeņi nebružājas pret citām virsmām vai instrumentiem.