Foto: Salaspilī noskaidroti brangāko ķirbju audzētāji

Sestdien, 6. oktobrī, Nacionālajā Botāniskajā dārzā (NBD) pasākumā "Ražas svētki 2018" noskaidroti ne tikai brangāko ķirbju audzētāji, neparastāko rudens velšu kompozīciju izveidotāji un savdabīgākie dārza labumi, bet arī čaklākās saimnieces, kuras gatavo garšīgākos gardumus no rudens veltēm.

Kā "Tavs Dārzs" informēja Salaspils Dabas draugu savienība, pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Salaspils novada domi un Nacionālo botānisko dārzu, un šogad tam bijis atjaunots formāts.

Pasākuma organizatori norāda, ka ķirbju svēršana notikusi Latvijas simtgades gaisotnē, jo svērti ķirbji, kas bijuši svara ziņā tuvāk simts kilogramiem.

Nominācijā "100 tuvākais ķirbis" pirmās divas vietas (49,38 kilogrami un 38,36 kilogrami) nopelnīja Stalidzānu ģimene, balvā saņemot arī dārza ratiņus un ielūgumu uz visiem nākamā gada NBD stādu gadatirgiem. Trešo vietu izcīnīja Ieva Logina (ķirbis svēra 33,66 kilogramus). Tikai par pāris kilogramiem atpalika Pirmskolas izglītības iestādes (PII) "Atvasīte" Pūcīšu grupiņas un Guntas Gravas eksponētie ķirbji. Svarcēlāja Raimonda Bergmaņa lomā pie ķirbju svēršanas šoreiz iejutās Ainārs Lāčgalvis un Rolands Alkšers.

Pasākuma laikā notikuši arī citi konkursi, piemēram, konkurss-izstāde "Rudens veltes – dāvana Latvijai", kurā noskaidrotas interesantākās kompozīcijas, kas veidotas no dabas materiāliem. Šajā konkursā startēja 25 dalībnieki no PII ekoskolas "Atvasīte", "Saime" un 12 "Daugaviņa" audzēkņi, kā arī 10 dalībnieki no PII "Saime".

Galveno balvu šajā konkursā ieguva PII "Atvasīte" audzēknis Lūkass Filipe par kompozīciju "Brīnumputns". 2. vieta tika piešķirta PII "Atvasīte" audzēknēm Sofijai un Tīnei Gasiņām par kompozīciju "Dvīņu Rūķi", savukārt 3. vietu ieguva PII "Daugaviņa" audzēknes Alises "Ezis". Kā norāda organizatori, Ražas svētku apmeklētāji un žūrija atzinīgi novērtēja arī PII "Saime" audzēkņu Līvas Plečkenas "Ābolu tārpiņu" un Marsela Pitrāna veidoto kompozīciju, PII "Atvasīte" audzēknes Lauras Jaško "Vienradzi" un vairākus citus.

Foto: Salaspils Dabas draugu savienība

PII "Atvasīte" audzēkņa Lūkasa Filipes kompozīcija "Brīnumputns". Foto: Salaspils Dabas draugu savienība



Tāpat neizpalicis konkurss par savdabīgāko rudens velti, kur pretendentu šoreiz bijis maz, tāpēc 2. un 3. vieta šajā nominācijā netika piešķirta, bet praktisku dārza ķerru savā īpašumā ieguva Ainārs Muktupauls ar "Koraļļu rifu" – savdabīgu ķirbi, kam piepulcināti bija vairāki mazāki divkrāsaini ķirbīši, norāda pasākuma rīkotāji.

Savukārt par labākās saimnieces titulu cīnījušās četras dāmas,kuras bija sarūpējušas gardumus no rudens veltēm. Leonardas Koroņevska pārsteidza ar pikantās čili-jāņogu želejas recepti, Dace Vītola sarūpēja "Vitamīnu bumbiņas" no henomelēm jeb krūmcidonijām. Savukārt a Daiga Lāčgalve un Edīte Zviedre-Vilciņa bija sarūpējušas dažādus marinējumus.

Ieskats Ražas svētkos Salaspilī: