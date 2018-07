Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī aicina svinēt Rožu dienu

No 18. līdz 20. jūlijam Nacionālais botāniskais dārzs (NBD) aicina apmeklētājus svinēt Rožu dienu. Svētku noslēguma dienā varēs iegādāties stādus, dažādus amatnieku darinājumus, kā arī vērot koncertu.

Svētku laikā darbosies arī radošās darbnīcas, kurā ikviens varēs izmēģināt roku savas rozes zīmēšanā un piedalīties citās mākslinieciskās aktivitātēs, liecina informācija Salaspils pašvaldības mājaslapā.

Jau no pulksten 12 botāniskajā dārzā notiks senioru deju kolektīvu sadancošanās svētku koncerts "Rozes tavam priekam", kurā dalību pieteikuši vairāk nekā 10 deju kolektīvi no visas Latvijas. Koncertu vadīs Latvijas Radio balsis Sandra Glāzupa un Gunārs Jākobsons. Pēc koncerta paredzēta dārza ballīte kopā ar vokālo grupu "Ka tik ne tā" no Aizkraukles.

Savukārt no pulksten 8 līdz 16 darbosies vasaras stādu gadatirgus, pulksten 10 Dendrofloras nodaļas pētniece Dagnija Šmite vadīs ekskursiju savvaļas rožu kolekcijā, bet pulksten 11 Lakstaugu floras nodaļas zinātniskā asistente Ilma Nereta iepazīstinās apmeklētājus ar rozāriju (pulcēšanās ekskursijām – pie čūskegles).

Rozārijā darbosies arī radošā darbnīca, kurā ikviens varēs izmēģināt roku savas rozes zīmēšanā un piedalīties citās mākslinieciskās aktivitātēs.

Kā informē pasākuma rīkotāji, Rožu dienās visiem, kuru vārdā vai uzvārdā ir rozes vārds, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ieeja NBD būs bez maksas.

Šobrīd NBD turpina ziedēt bagātīgā astilbju un liliju kolekcija, krāšņi izplaukuši flokši un pirmās hortenzijas, atsaucoties uz VZI APP "Nacionālais botāniskais dārzs" Izglītības un informācijas nodaļas speciālistes Ilze Ķigures sacīto, vēsta Salaspils pašvaldība. Vēl iespējams pagūt aplūkot ligulārijas, kuru lapas to formas un mīkstās virsmas dēļ mēdz saukt par ziloņa ausīm, helēnijas un jānīšus.

Tradicionālie NBD gadatirgi notiks 17. augustā, 14. septembrī un 8. oktobrī.