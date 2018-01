Veselības uzmundrinātājs ingvers – kā tas aug, pirms nonāk veikalu plauktos

Vai tas būtu klepus, iesnas vai kāda cita apslimšana vieglā formā, viens no pirmajiem veselības uzmundrinātājiem ir ingvers, ko izmantojam arī profilaktiskos nolūkos aukstajā sezonā, jo dzēriens ļoti labi sasilda. Bet, vai, mizojot ķeburaino sakni un gatavojot no tās siltu padzērienu, esi aizdomājies, kā aug ingvers?

Tā kā veikalā nopērkam vien pašu grubuļaino ingveru, daudzi nemaz nezina, kāds izskatās pats augs līdz ražas novākšanai. Ingvera izcelsmes vieta ir Centrālāzija un Dienvidāzija, taču mūsdienās to audzē lielos apjomos Indijā, Ķīnā, Indonēzijā, Nepālā u.c. tropu klimata teritorijās, jo augam ir vajadzīgs ne vien siltums, bet arī mitrums un ēna.

Kā izrādās, ingvers ir garšaugs. ''Asia Farming'' raksta, ka ingveru varot audzēt gan telpās, uz balkona, terasēs, gan siltumnīcās un uz lauka. Tīkamos apstākļos ingvers izaug metru garš stiebra veida augs ar zaļām, šaurām lapām un dzelteniem ziediem. Ingvera smarža ir patīkami svaiga, bet garša, kā jau mēs visi labi zinām – asa un pat nedaudz piparota.

Kas interesanti, tas, kādu ingvera sakni esam pieraduši redzēt veikalā, ir tad, kad garšaugs ir audzis 10-12 mēnešus. Vēl interesants fakts par ingveru – tā nav sakne, bet saknenis, rizoma, kas zemē aug horizontāli, norāda ''Thats it Fruit''. Kad ingvers ir gana izaudzis, sakneņus novāc, nomazgā, nožāvē un noblanšē, lai attīrītu no ārējās kārtas. To dara vairākas reizes un rūpīgi, jo, kā zināms, veikalā ingvers nopērkams jau tīrs, bez smiltīm.

Starp citu, ingvera izaudzēšana mājas apstākļos pie mums, Latvijā, arī nav nekāda neiespējamā misija. Šeit ir aprakstīts, kas un kā ir jādara, lai no veikalā iegādātā sakneņa varētu izaudzēt vēl ingveru.