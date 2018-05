Peoniju pumpuros skudras – pamats uztraukumam vai tomēr nē?

Siltais laiks ne tikai mūs vilina ārā, bet arī visiem ziediem ļauj strauji izplaukt un saules apmirdzētiem gozēties dobēs. Arī skudras jau pasen ložņā gan pa māju, gan arī pa peoniju ziedpumpuriem. Vai tās var nodarīt kādu kaitējumu pumpuriem un vai ar tām ir nepieciešams cīnīties? "Tavs Dārzs" vērsās pēc padoma pie peoniju audzētājām – peoniju dārza "Ziedoņi" dārznieces Dagnijas Voikas un LVM Kalsnavas arborētuma meža izziņas projektu vadītājas Sanitas Vaivodes–Āzenas.

Dagnija Voika norāda: "Ar skudrām nav jācīnās un noteikti no viņām nav jābaidās. Skudras barojas no saldā pumpuru šķidruma un neko sliktu nenodara pašam ziedam. Saldais šķidrums jeb nektārs parādās uz neatvērušos peoniju ziedpumpuru kauslapām. Augu pumpurošanās periodā, noraujot sānpumpurus, saldais šķidrums līp arī puķkopim pie pirkstiem. Ja skudras parādījušās, tad to nevajag uztvert kā pazīmi, ka peonijas būtu apciemojušas laputis."

Skudras neēd augus un lielāku kaitējumu tās var nodarīt tikai tad, ja peoniju tiešā tuvumā izveidojušas pūžņus.

Arī Sanita Vaivode–Āzena apstiprina, ka skudras neko ļaunu ziedpumpuriem nenodara, jo skudras ir derīgie kukaiņi, kas cīnās ar laputīm, respektīvi, sargā peonijas no tām vai arī novērš to ietekmi.