Piepes, plīsumi un dobumi – pazīmes, kas liecina par koku bīstamību

Bieži vien par koku veselību domājam vien tad, kad tie jau cietuši – vējš nolauzis zarus, sniega smagā nasta nolauzusi stumbrus, taču patiesībā, ja vien pievērstu tam uzmanību, jau laikus varētu novērot koka veselības stāvokli un, iespējams, arī paredzēt, ka koks varētu lūzt.

Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrības valdes loceklis un diplomēts un Eiropas Arboristu padomē sertificēts kokkopis – arborists Jānis Strausmanis ''Arborists'' aprakstījis tās pazīmes, kas liecina par koka bīstamību. Ja kaut kas no visa minētā piemeklē koku, stiprāka vēja gadījumā tas var lūzt, arī sniega kārtas ietekmē var krist zari u.tml. Vislabāk, protams, to klātienē varēs noteikt arborists, taču par ļaunu nenāktu arī pašam aplūkot kokus un izdarīt secinājumus – tas ir vesels vai tomēr jau bīstams.

Viena no nepārprotamām pazīmēm, kas liecina, ka koks nav veselīgs – piepes. Sēnes un piepes pie stumbra pamatnes, augsnes virskārtā vai uz paša koka – to noņemšana veselību tūlītēji neuzlabos, jo tās ir jau sekas. Tā ir trupe, kā rezultātā izveidojušās piepes. Par trupes veidošanos liecina arī tas, ja koka stumbram kādā daļā veidojas paresninājums, vai redzamas rētas. Arī dobumi kokā veidojas tad, ja bijusi trupe vai koku apskādējuši kādi koksngrauži.

Ja koka stumbrā redzams plīsums, jābūt uzmanīgam – stiprā vējā tas var rasties lielāks un koks var salūzt. Koki uzskatāmi par bīstamiem arī tad, ja tie ir sagāzušies jau tā, ka skaidri redzama sakņu sistēma. Ja saknēs redzamas plaisas – arī tad koks var sagāzties.

Arborists liek pievērst uzmanību kokam arī tad, ja tas ir slīps – zemes pievilkšanas spēkam nevajadzētu būt lielākam par koka stabilizācijas sistēmu.

Ja koka stumbrs dalās divās vai vairākās galotnēs, arī tad vajadzīga arborista palīdzība, jo var gadīties, ka slodzes dēļ stumbrs var ieplīst.

Ziemas sezonā to pamanīt grūtāk, bet vēlākā laikā gan – ja kokam ir daudz nokaltušu zaru, iespējams, to piemeklējusi kāda slimība. Bez vērības koku nevajadzētu atstāt arī tad, ja parādījušās atvases un ūdenszari (zari, kas izaug no stumbra vai mizā snaudoša pumpura). Nav nemaz jāgaida pavasaris, lai kokam apgrieztu vecos zarus, janvāris patiesībā tam ir pat ļoti piemērots laiks.

Veco zaru izgriešana: kā pareizi veidot augļu koku vainagu

Foto: Shutterstock

Varētu domāt, ka ziemas sezonā, kad dārzs snauduļo, dārza darbiem nav vietas, tomēr tieši šobrīd, kamēr pavasara saule vēl nav pieņēmusies spēkā, ir īstais laiks augļu koku vainagu veidošanai.

Lasīt vairāk

Arborists gan uzsver – ja kāda no pazīmēm piemklējusi koku, tas uzreiz nenozīmē, ka tas steigšus jānozāģē. Ļoti bieži koku var saglabāt, piemēram, samazinot koka vainagu. Nekādā gadījumā nevajadzētu nozāģēt koku pa vidu, atstājot vien stumbeni, jo kokam būs ļoti grūti izdzīvot. Arborists to salīdzina ar cilvēku – tas būtu tāpat, ja cilvēkam amputētu abas rokas. Speciālists rekomendē reizi gadā koku veselību pārbaudīt arboristiem, gluži tāpat, kā to darām ar mašīnas tehnisko apskati, arī kokiem vajadzīgas rūpes.