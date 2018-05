Dārza kari: Kā cīnīties ar 'trallinātāju' zemesvēzi

Ja dārzā ir atsevišķi novītuši augi un tiem nograuztas saknes, bet augsnes virskārta vaļņveidīgi uzirdināta, tad, visticamāk, tas ir zemesvēža darbs. Lai no tiem atbrīvotos dārzā, intensīvi jācīnās vismaz trīs gadus. Par to, kā to darīt un kāpēc tik ilgi, konsultē LLKC vecākais dārzkopības speciālists Māris Narvils un LU Bioloģijas fakultātes Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras asociētais profesors Voldemārs Spuņģis.