Lasi atsauksmes, kā Husqvarna robotizētajam zāles pļāvējam Automower® veicies saimniekojot publiskās vietās

SIA "Husqvarna Latvija" piedalās Latvijas simtgades godināšanā ar kampaņu "Husqvarna Automower® 100 testa dienas sakoptai Latvijai". Projekta ietvaros SIA "Husqvarna Latvija" sešām sabiedrībā iecienītām un publiski pieejamām vietām Latvijā piešķīrusi robotizēto zāles pļāvēju Automower®, lai tas klusi rūpētos par zālienu, saglabātu to nevainojamu un ļautu darbiniekiem aizmirst par zāles pļaušanu tā darbības zonā. Kampaņa jau ir tās izskaņā, tāpēc lasiet atsauksmes no testa dalībniekiem!

Kādas ir robotizētā zāles pļāvēja priekšrocības, un apsaimniekotāju secinājumi par Automower® paveikto darbu? Par kampaņu un Automower® darbu stāsta pārstāvji no Rūmenes muižas, Latvijas Universitātes Botāniskā dārza, Tērvetes dabas parka un Jaunmoku pils.

Kā Automower veicās kampaņas laikā?

Kristaps no Tērvetes dabas parka: Protams, ērti, ka nav jāstumj kā parastais zāles pļāvējs. Zālienam noteikti ir labāk tas, ka tas tiek regulāri un nedaudz nopļauts, nekā tikai reizi nedēļā. Šāds robots ir piemērots un labs risinājums, īpaši tad, ja vēlas taupīt cilvēku resursus un savu laiku. To atliek tikai nolikt un tas strādā!

Kristaps no Botāniskā dārza: Zāliens ir visu laiku ir nopļauts, tas tiek uzturēts kārtībā nepārtraukti. Neveidojas iebrauktās pēdas zālājā, kas ir ļoti svarīgi. Zāliena stāvoklis tiešām priecē. Mums ir ļoti atvieglota dzīve rudens periodam, jo jādomā un jārūpējas par vienu pļavu mazāk. Pašiem ir grūti paspēt nopļaut visu botāniskā dārza teritoriju.

Guna no Jaunmoku pils: Mums patīk! Robots cītīgi strādā visu laiku un katru dienu. Pie mums Automower® saimnieko mazā, taču ļoti nozīmīgā teritorijā. Laukums ir mazs, tāpēc uz tā brīžiem bija redzamas vairāk lapu, nekā zāliena. Taču no riteņiem lapas noņemot, robots cītīgi turpina darbu. Ir skaisti un labi. Esmu ar pilnīgi visu mierā!

Vai ir mainījusies zāliena kvalitāte?

Kristaps no Tērvetes dabas parka: Domāju, ka ir mainījusies. Zāle pierod, ka viņu visu laiku apkopj, apcērp, tai vieglāk izturēt karstumu, nekā, ja to pļauj, kā parasti. Mums šī teritorija ir liela un cilvēks nevar reizi dienā nopļaut zālienu, kā to dara Automower®.

Vai Jums ir mainījies priekšstats par robotizētajiem zāles pļāvējiem?

Gundars: Noteikti mainījies priekšstats. Pirms tam nevarēju iedomāties, ka tas te visu spēs izbraukāt un apstaigāt. Man šis robots ļoti patīk.

Guna: Priekštats pozitīvi mainījies par šādu robotu. Kā arī, tam vienaldzīgo nav! Es kā ainavu arhitekte, jau esmu slavējusi privātmāju īpašniekiem šo Automower®, jo tas tiešām ir tā vērts.

Vai Jūs ieteiktu mājsaimniecībām un citiem publiskiem objektiem šādu zāles pļāvēju?

Gundars: Vēl neesmu nevienam ieteicis, bet lielos, ka mums tāds ir.

Kristaps no Tērvetes dabas parka: Ja ir iespējas atļauties, nopirkt, tad es ieteiktu arī citiem šādu robotizētu zāles pļāvēju. Tas noteikti atvieglos ikdienu, ja ir lielāks dārzs vai piemājas teritorija.

Kristaps no botāniskā dārza: Ir cilvēki, kam ir vajadzīga pārliecināšana, ka tas ir kas ļoti labs un palīdz uzlabot dzīvi. Man tas nav vairs vajadzīgs un es esmu pārliecināts, kopš robots saimnieko botāniskajā dārzā. Es noteikti to ieteiktu citiem. Domāju, ka nākotnē man pašam tāds būs. Es varu teikt tikai labu par to. Šeit, botāniskajā dārzā, esam to jau adoptējuši un uzskatām robotu par mūsu draugu.

