Palīdzam kaimiņiem vai nomājam: kā Latvijā var saņemt papildu peļņu

Reti kurš iedomājas par to, ka mūsu sadzīviskās prasmes, kā arī instrumenti, kas krāj putekļus plauktos, var būt kādam noderīgi, un nest mums papildienākumu. Šodien tāds izlīdzēšanas veids kļūst populārs visā pasaulē, veidojot savstarpēja patēriņa ekonomiku (sharing economy). Online serviss "GetaPro" palīdz saistīt divus nosacītus kaimiņus: pasūtītājam palīdzēt risināt jebkuru sadzīves jautājumu, bet izpildītājam – nopelnīt.

Eksistē daudz scenāriju, kuros mūsu sadzīves prasmes, tādas kā elektrības, santehnikas un sīka remonta prasmes var noderēt kādam, un mēs ar prieku palīdzētu citiem par saprātīgu atlīdzību. Tikai tas nav iespējams, kamēr nav kopējas pieejas cilvēku uzdevumiem un resursiem.

Līdz ar tehnoloģiju un interneta platformu attīstību ir radusies iespēja apvienot pasūtītājus un izpildītājus vienā portālā. Pazīstamākais piemērs – amerikāņu "Taskrabbit". Tas tika izveidots 2008. gadā ar mērķi apvienot vietējās pilsētas kopienas dalībniekus uz savstarpējas izlīdzēšanas pamata (kaimiņi palīdz viens otram) – izvest pastaigā suni, nopļaut mauriņu, uzkopt māju, notīrīt sniegu pagalmā utt. Serviss kļuva tik populārs, ka 2017. gadā to nopirka "IKEA", jo viens no populārākajiem pakalpojumiem vietnē "Taskrabbit" bija mēbeļu montāža. Interesanti, ka sakarā ar "IKEA" atvēršanu Latvijā ir sagaidāms pieprasījuma pieaugums tāda veida pakalpojumiem arī pie mums. Portālā "GetaPro" jebkurš var piereģistrēties, lai piedāvātu savu palīdzību mēbeļu salikšanai vai piegādei.

"GetaPro" serviss, pēc tā dibinātāju Jurija un Alekseja vārdiem, tika izveidots ar mērķi uzlabot pakalpojumu tirgu Latvijā, padarot to par caurspīdīgāku ar atsauksmju sistēmas palīdzību. Tas nozīmē, ka speciālisti var labāk nopelnīt, izveidojot sev "vārdu" un atpazīstamību, pateicoties reālu pasūtītāju rekomendācijām. Pozitīvas klientu atsauksmes – tas ir visefektīvākais reklāmas veids, turklāt arī bezmaksas. Visspilgtākais piemērs – viesnīcu bizness, kur lielākā viesnīcu daļa izmanto "Booking.com" kā galveno platformu, kur piedāvā savus pakalpojumus.

"Bet patiesībā tas ir plašāks stāsts" – saka Jurijs. "Tas ir stāsts par to, ka katrs var apmainīt savus pakalpojumus vai instrumentus pret naudu. Ir urbis – iznomā, māki piekarināt lustru – palīdzi kaimiņienei. Tieši tāpēc sīki sadzīves darbi ir viens no populārākiem pakalpojumu veidiem mūsu vietnē". Servisa darbības princips ir diezgan vienkāršs: cilvēks, kas meklē iespēju piepelnīties, reģistrējas "GetaPro" vietnē un norāda, kurā pilsētā un kādus pakalpojumus ir gatavs sniegt. Paziņojumus par jauniem pasūtījumiem viņš saņems e-pastā. Ja šis lietotājs ir ieinteresēts pasūtījuma izpildē, tad viss, kas jādara, ir jānosūta pasūtītājam savs piedāvājums. Šobrīd "GetaPro" vietnē ir reģistrējušies vairāk nekā 500 izpildītāju, izveidoti apmēram 1400 pasūtījumu, un katru dienu to skaits pieaug. Vietnē ir pārstāvēti vairāk nekā 100 sadzīves un profesionālo pakalpojumu: no elektriķa līdz fotogrāfam, no jurista līdz palīgstrādniekam. "Un šis saraksts pastāvīgi paplašinās. Nesen bijām veikuši aptauju, kuras rezultātā esam pievienojuši apmēram 15 jaunu servisa veidus" – piebilda Jurijs.

Aleksejs un Jurijs, analizējot pakalpojumu tirgu Latvijā, atzīmē, ka attiecības mūsu sabiedrībā mainās. Cilvēki labprātāk nomā, nekā pērk. Parādās daudz aktīvu cilvēku, kas ir gatavi nodarboties ar freelance un saņemt papildu peļņu, palīdzot pasūtītājiem no sava mikrorajona sadzīves uzdevumu risināšanā. "Jau tagad mēs redzam, ka "GetaPro" vietnē ir daudz pasūtījumu sīkiem darbiem no "mājas meistars" kategorijas, kuri tiek izpildīti pēc "dzīvoju šajā rajonā, varu palīdzēt" principa". Turklāt tas ir ekonomiski izdevīgi, jo šodien, lai izsauktu meistaru, jāsamaksā 30 eiro par izsaukumu, plus vēl darba vērtība. Bet, ja palīdzēt nāk nosacīts kaimiņš, tad viss sanāk ātrāk un lētāk."

Jaunas tehnoloģijas maina mūsu dzīvi un sabiedrību, lauž stereotipus un veido jaunas sociāli-ekonomiskas attiecības cilvēku starpā. Sākot ar istabu izīrēšanu tūristiem ar "AirBnB" palīdzību, turpinot ar transporta nomu ar "UBER" vai "Taxify" starpniecību, beidzot ar savu prasmju, laika un pat instrumentu nomu, lietojot "GetaPro". Tādā veidā pakalpojumu un mantu apmaiņas process izaug no radnieciskām saitēm līdz pilsētas kopienas līmenim utt. "Šī tendence turpinās augt, ko mēs jau šobrīd vērojam no līdzīgo Anglijas, Krievijas un Ukrainas servisu piemēra, kad speciālisti un pasūtītāji dod priekšroku marketpleisiem ar atsauksmju sistēmu, tādiem kā "GetaPro", nevis standarta sludinājuma dēļa tipa portāliem" – rezumē Jurijs.