Ar gaisa saknēm, galotni vai spraudeni – monsteras pavairošanas veidi

Monsteras pēdējā laikā strauji iekarojušas atzinību un ir daudzu iecienīts telpaugs – tas gan izskatās ļoti labi interjerā, gan ir viegli kopjams. Tāpēc, ja zini, ka kādam draugam, radiniekam vai kolēģim ir izaugusi pamatīga monstera un saimnieks neskopojas, uzzini, kā augu pavairot un iegūt arī savās mājās skaisti zaļojošu augu.

Vieglākais ceļš, protams, ir doties uz veikalu, kur var nopirkt lielāku vai mazāku monsteras stādu, bet, ja to pavairosi un izaudzēsi pats, būs divtik liels prieks par to ikdienā rūpēties. Pavairošanas veidi ir pat vairāki, tāpēc iepazīsties ar tiem un izvēlies augam piemērotāko.

Kā ''Tavs Dārzs'' pastāstīja Nacionālā botāniskā dārza Oranžērijas augu nodaļas vadītāja Zane Purne, ja monstera nav izveidojusi daudz zarus, bet aug tikai ar vienu dzinumu, tas ir – ar vienu galotni, tad, lai pavairotu augu – jānogriež galotne, kurai būs divi lapu mezgli. Viens ar galotnes lapu paliek virs zemes, otru lapu mezgla vietā nogriež un iesprauž augsnē. Zemē esošā mezgla vietā attīstīsies saknes.

Tā kā monstera ir epifīts, tai pie lapu mezgliem mēdz būt gaisa saknes, kuras, ierokot augsnē, pārvēršas par turētāju un barotāju saknēm.

Jaunu monsteru var izaudzēt arī no stumbra spraudeņa, uz kura ir tikai viens lapu mezgls. Tādu spraudeni ar visu lapu līdz pusei iesprauž substrātā, kurš sastāv no kūdras un perlīta (2:1). Spraudeni apsedz ar polietilēna plēvi, kura nelaiž cauri gaisu, toties neaizsedz gaismu (tā ir obligāti vajadzīga). Spraudenis ik pa laikam jāvēdina, jānoslauka liekais ūdens kondensāts no plēves iekšpuses, lai pārbagātais gaisa mitrums nesapūdētu spraudeni. Spraudenim patīk sakņoties temperatūrā, kura ir vismaz 20 oC silta un vēl augstāka. Lielo spraudeni var kādu laiku paaudzēt pavairošanas podā, līdz tas izaudzējis dažas jaunas lapas, un tad var stādīt pastāvīgā podā un substrātā, kur bez kūdras ir arī vēl velēnu zeme, lapu zeme un trūdzeme.

Kad monstera veiksmīgi pavairota, jāsāk par to pienācīgi rūpēties ik dienas, tāpēc izlasi šeit pamatlikumus auga kopšanā.

Lai izdodas izaudzēt skaistu monsteru!