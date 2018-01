Desmit dzīves mācības, ko aizgūt no suņa

Jauns gads, jaunas apņemšanās! Iespējams, tā domā daudzi cilvēki, iesoļojot 2018. gadā un ticot, ka šis būs īpašs gads. Un, lai tā tik tiešām notiktu, nav obligāti jānotiek kam lielam un ievērojamam, reizēm pietiek vien ar mazām lietām un izmaiņām, kas ietekmē skatu uz dzīvi. Šo un to varam mācīties arī no četrkājainajiem draugiem!

Menedžeris Džordijs Alemanijs "LinkedIn" atklājis, ko aizguvis no suņiem un kas viņu pašu iedvesmo ikdienas dzīvē. Lūk, 10 viņa atziņas!

1. Nevērtē cilvēku tikai pēc tā, ko viņš dara

Nodarbošanās – tam nevajadzētu būt galvenajam faktoram, pēc kā vērtēt cilvēku. Suns būs vienlīdz uzticīgs gan prezidentam, gan arī sētniekam, un savā prātā nepārcilās visus plusus un mīnusus, kāpēc viens vai otrs cilvēks ir sliktāks.

2. Dzīvo tagadnē

Vakardiena jau bija, bet rītdiena vēl tikai būs. Tev pieder tikai mirklis, kas ir šeit un tagad. Izbaudi to, kur tu atrodies, izbaudi kompāniju un situāciju (protams, ja tā ir pozitīva). Skatoties, kā suns priecājas par katru iespēju pavadīt laiku kopā ar saimnieku, tas vien rada vēlmi pašam tiekties to izbaudīt.

3. Nepārdzīvo, bet virzies uz priekšu

Līdzīgi kā pagātne, kurā vairs neko nevar ietekmēt, arī pārdzīvošana ne pie kā laba nenovedīs. Ko tu ietekmēsi, pārdzīvojot par pagājušo? Neko. Centies neizjust nožēlu, nepārdzīvot par notikušo. Kā Alemanijs raksta, suņi aizmirst un virzās uz priekšu. Dari tā arī tu!

4. Esi uzticīgs un drosmīgs

Uzticība un drosme ir divas īpašības, kas noder kā suņiem, tā cilvēkiem. Drošība atrasties savā barā un uzticība galvenajam ir virzītājspēks daudzās dzīves situācijās, un tās vieno domubiedrus. Turklāt uzticība var būt gan tev pret citiem, gan citiem pret tevi, jo tad apkārtējie varēs rēķināties ar tavu palīdzību. Suns taču nenodos, vai ne? To noteikti varam arī mēs, cilvēki.

Foto: Shutterstock

5. Esi godīgs

Nemāni sevi un citus tikai tāpēc, lai gūtu kādu labumu. Protams, to var darīt, taču agri vai vēlu atklāsies cilvēka otra – patiesā – seja. Nedur dunci citam mugurā, esi atklāts un godīgs, jo arī tā tiksi pie cerētā.

6. Spēj pielāgoties

Autors raksta, ka suņi daudz augstāk vērtē kompāniju, nevis vietu, apstākļus. Tāpēc arī četrkājainie draugi tik labi spēj pielāgoties. Ja dzīvē gadās neparedzētas situācijas, nepagriez tām muguru, bet centies pielāgoties, pieņemt tās un centies esošajā brīdī visu darīt pēc iespējas labāk.

7. Nepakļaujies nepārliecinātībai

Ja saimnieks nebūs pārliecināts un nespēs nopietni pateikt, ko vēlas, suns var cilvēkam nepaklausīt un šaubīties par to, vai dzirdētais jāizpilda. Ja neesi pārliecināts par to, ko saka kāds cits, vai redzi, ka viņš pats nav drošs par iecerēto, varbūt vērts padomāt divreiz, lai pēc tam nenāktos atkal atgriezties pie trešā punkta.

8. Nesmejies par cita neveiksmi

Ja redzi, ka kādam neveicas, noteikti nepārvērt to par joku un nesmejies. Ja kāds jūtas slikti, pacenties noskaidrot, kāpēc tas tā ir, un mēģini uzlabot cilvēka noskaņojumu. Galu galā, kas ir tas, ko suns dara, ja redz, ka saimnieks raud? Dodas pie cilvēka klāt, atbalstās pret viņu, ieliek galvu klēpī vai pat sāk gaudot, tādējādi, iespējams, jūtot līdzi cilvēkam. Vai suns jūt cilvēka enerģiju? Iespējams, pieļauj Alemanijs. To pašu var censties darīt arī cilvēks, redzot un sajūtot, ka līdzcilvēkam nav labi. Turklāt tas, kas ir noticis ar citiem, var notikt arī ar tevi. Padomā, kā tu tad justos?

Foto: Shutterstock

9. Neapkraujies ar materiālām lietām

Sunim var būt daudz spēļmantiņu, bet nekas neatsvērs saikni ar saimnieku un ģimenes locekļiem. Ja mīlulim būtu jāizvēlas starp mantiņu un cilvēku, protams, priekšroka tiktu dota tieši cilvēkam. Sunim dzīvē nav nemaz tik daudz vajadzīgs - vien ēdiens, pajumte, uzmanība... Arī cilvēks var tiekties savu dzīvi nesarežģīt ar materiālām lietām, kuras nopirkt un ielikt plauktā uz ilgāku laiku. Apdomājot savas izvēles, bieži vien var nākties saprast, ka bez daudz kā mēs tomēr varam iztikt. Un, jāteic, sajūtas, ko mums sniedz apkārtējie, par naudu nopirkt nevar. Pieķeries tām!

10. Mācies no kļūdām

Neviens no kļūdīšanās nav pasargāts, tas ir process, kura laikā cilvēks daudz ko iemācās, gluži kā suns, kas sper pirmos soļus pasaulē. Jā, būs kritieni un grūtības, taču tas noteikti nav iemesls, lai apstātos un neko nedarītu. Turklāt, ja reizi būsi saskāries ar kādu notikumu vai darbību, kas radījusi negatīvas sekas, turpmāk par to zināsi un būsi to ņēmis vērā, lai neatkārtotu vēlreiz.