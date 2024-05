Raidījumā " Par TO pašu " runājam par ķermeņa modificēšanu – no tetovējumiem un pīrsingiem, līdz pat ģenitāliju ķirurģiskai mainīšanai. Tetovēšanas meistare Olga Saleniece atklāj, ka vīri nereti iedvesmojas no pornofilmām un lūdz dāmām ietetovēt viņu pašu personvārdu uz intīmās zonas. Pilns raidījums noskatāms "Delfi" satura abonentiem.

"Bieži vien, kad nāk klientes un taisa bikini zonai kaut kādus tetovējumus, parasti tas stāsts ir par to, ka mans draugs grib," saka Olga. Un ko tad grib? Izrādās, mēdz prasīt paši savus personvārdus. Meistare uzskata, ka tas ir aizgūts no pornofilmām un psiholoģiskā plānā it kā apliecina vīrieša "īpašumtiesības" uz konkrēto sievieti. Raidījumā Saleniece atklāj vēl dažas dīvainākās klientu vēlmes. Piemēram, reizi pie viņas atnākusi no skata necila ofisa darbiniece, kura vēlējusies uz pieres uzrakstītu "Bitch!" Un tas vēl nav viss...