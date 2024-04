Par mazu? Par īsu? Par līku? Dzimumlocekļa izskatu mūsdienās var mainīt, saka dakteris Ģīlis tiem vīriešiem, kuri kompleksos iedzīti tik ļoti, ka izvairās no pirtīm, no sievietēm, no intīmiem kontaktiem. Dažreiz runa būs par tauku noņemšanu no pavēderes, bet, izrādās, mūsdienu plastiskā ķirurģija var arī pagarināt un paresnināt dzimumlocekli – to raidījumā "Par TO pašu" atklāj plastikas ķirurgs Jānis Ģīlis. Viss raidījums noskatāms "Delfi" satura abonentiem šeit.