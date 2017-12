Kareivīgie pūčtauriņi un lēnīgie Atlasa pāvači – jaunākās lidoņu sugas LU Botāniskajā dārzā

Latvijas Universitātes Botāniskā dārza Tropu tauriņu mājā aplūkojamas divas jaunas naktstauriņu sugas – pūčtauriņi un Atlasa pāvači, "MansDraugs" informē Botāniskā dārza sabiedrisko attiecību speciāliste Karlīna Engere.

Vēl tikai līdz decembra beigām Tropu tauriņu mājas sezonas noslēgumā Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs aicina paviesoties tropiskajā klimatā un aplūkot vienus no lielākajiem Tropu tauriņu mājā redzamajiem tauriņiem – lielos pūčtauriņus un Atlasa pāvačus. Pūčtauriņu skaits Tropu tauriņu mājā pieaug ar katru dienu, bet Atlasa pāvači vēl tikai gaida izšķilšanās brīdi.

Pūčtauriņu ģints nosaukums Caligo tulkojumā no latīņu valodas nozīmē "krēsla, tumsa". Atšķirībā no lielākās daļas citiem eksotiskajiem tauriņiem, pūčtauriņi labi jūtas arī Latvijas rudenīgajās dienās, kad gaismas ir maz un gandrīz nekad neiespīd spoža saule. Pūčtauriņu nosaukuma rašanos iedvesmojis to īpatnējais spārnu zīmējums. Spārnus rotā tāda kā viltus acs, kas atgādina pūces skatienu. Spārnu neuzkrītošā krāsa šiem naktstauriņiem palīdz maskēties, bet spārnu zīmējums kalpo apkārtējo baidīšanai un sevis aizsargāšanai.

Foto: Publicitātes foto. Pūčtauriņš

Drosmīgākie tauriņi var nosēsties uz tumšā apģērbā tērptu apmeklētāju pleciem, ļaujot sevi apbrīnot pavisam nelielā attālumā. Pūčtauriņi ir salīdzinoši kareivīgi un parasti cenšas ieņemt labākās vietas pie barotavām. Apmeklētājiem šajā laikā var palaimēties redzēt arī pūčtauriņu romantiskos dzīves mirkļus, kad jaunie tauriņi ar straujiem lidojumu manevriem cenšas sev pievērst savu iecerēto uzmanību.

Lēnīgāki, toties augumā prāvāki ir Atlasa pāvači – tauriņi ar lielāko spārnu virsmas laukumu pasaulē. Tauriņš ir nosaukts par godu grieķu mītiskajam titānam Atlantam, kas uz saviem pleciem tur zemeslodi. Honkongā šos milzu lidoņus dēvē par čūskgalvas tauriņiem, jo, vērīgāk ieskatoties, redzams, ka priekšspārnu gali pēc formas un krāsojuma atgādina čūskas galvu.

Foto: Publicitātes foto. Atlasa pāvacis

Atlasa pāvacis ir dienvidaustrumu Āzijā plaši izplatīta naktstauriņu suga. To lielie kokoni jeb kūniņas tiek izmantoti arī zīda ieguvei, lai arī to kvalitāte ir zemāka nekā īsto zīdtauriņu kāpuru zīds. Neskatoties uz iespaidīgajiem izmēriem, savā dzīves laikā Atlasa pāvači neuzņem barību un tiem pat nav attīstīti mutes orgāni. Daba ir parūpējusies, lai visa dzīvei nepieciešamā enerģija tiktu uzkrāta jau kāpura stadijā.

Latvijas Universitātes Botāniskā dārza Tropu tauriņu māja apmeklētājus gaidīs līdz 31. decembrim, bet janvārī dosies ziemas miegā. Jauno sezonu plānots sākt februārī.

Ieeja Tropu tauriņu mājā katru dienu no pulksten 10 līdz 16, iegādājoties ieejas biļeti LU Botāniskajā dārzā, bez papildus samaksas. Informācija par dārza darba laiku svētkos un ieejas biļešu cenām šeit.