Rāda zobus, bet nekož: simpātiskais runcis Volfijs ar īpatnējo sakodienu

2017. gadā trīs pelēcīgi kaķēni atrasti aiz kādas ēkas Kalifornijā, ASV. Teritorijas īpašnieks sazinājies ar dzīvnieku organizācijas "Friends for Life Rescue Network" pārstāvēm, un Žaklīna Santjago, viena no aktīvistēm, devusies palīgā mazajiem draugiem. Viens no viņiem iekarojis tūkstošiem "Instagram" sekotāju uzmanību.

Portālam "Love Meow" Santjago atklājusi, ka sākotnēji ēkā atrasti trīs pelēki kaķēni, taču jau tās pašas dienas vakarā viens no viņiem diemžēl miris, kaut arī darīts viss, lai mazulis izdzīvotu. Vēlāk glābēju komanda koncentrējusies uz pārējiem diviem kaķēniem, puisīti Volfiju un meitenīti Foksiju.

Taču arī tad netrūcis grūtību un pārbaudījumu. Volfijam bijis nepietiekams svars, viņš svēris teju uz pusi mazāk nekā viņa māsiņa. Visi kaķēni atrasti nosaluši un izsalkuši, tāpēc ātri vien sastādīts ēšanas plāns, kā arī mīluļi uzmanīti, lai tie visu laiku atrastos siltumā, būtu padzirdīti, attārpoti un atblusoti. Tikai labā pašsajūtā mazuļi varējuši mierīgi pārciest nakti. Kā redzams fotogrāfijās, Volfijs atšķiras no citiem kaķiem ar savu īpatnējo sakodienu. Runča zobiņi un ilkņi ir labi saskatāmi, kas rada asociācijas ar vilkati. Taču sakodiens neesot vienīgā nianse, kas raksturojot kaķi. "Sākumā mums nebija ne jausmas par Volfija problēmām. Izņemot viņa mīlīgo sakodienu un nepietiekamo svaru, likās, ka viņš ēd labi," teikusi Santjago. Taču drīz vien pēc aizvešanas no ēkas Volfijs kļuvis letarģisks un nespējis organismā noturēt ēdienu, kas nozīmējis, ka mazā mīluļa dzīvība karājas mata galā. Vienubrīd peļu junkuriņš pat nespējis paelpot un rīstījies, kā rezultātā mazulis elpināts mākslīgi.

Rentgenuzņēmumi rādījuši, ka kaķim ir nosprostots barības vads. Klīnikā, kur Volfijs apskatīts, veterinārārsti ar šādu situāciju bijuši pārsteigti, jo ko tādu negadījies bieži redzēt. Speciālisti dzīvnieku glābēju pat centušies pierunāt mazo kaķīti iemidzināt, kam Santjago neesot piekritusi, apgalvojot, ka pašiem ārstiem neesot skaidra kaķa situācija, tāpēc neesot iemesls Volfijam atņemt dzīvību. Par laimi, izdevies kaķa barības vadu izskalot, radot cerību, ka pelēkais skaistulis tomēr izķepurosies. Arī Santjago redzējusi, ka mīlulī mītot cīnītāja gars. Lai mazulis veiksmīgāk atveseļotos, viņa barojusi Volfiju ar šķidru barību, kā arī pēc tās apēšanas turējusi runci tā, lai viņš stāv uz pakaļkājām un barība sasniedz kuņģi. Tā tas bijis jādara ik pēc divām stundām.

Ar laiku Volfijs atguvis spēkus un kļuvis ņiprāks. Santjago ievērojusi, kā mazais spalvu kamoliņš iepazīst pasauli gluži vai no jauna, spēlēdamies un apgūstot apkārtni. Neveselais dzīvnieks bija kļuvis par kustīgu un enerģijas pilnu kaķi. "Viņš ir priecīgs un sparīgs, un drosmīgs. Viņam patīk darīt blēņas," Volfiju raksturojusi Santjago, piebilstot, ka pelēkais kaķēns labi saprototies ar pārējiem viņas kaķiem.

Salīdzinot ar stāvokli, kādā runcis atrasts, un to, kāds viņš izskatās šobrīd, saimniece teikusi, ka Volfija svars ar katru dienu kļūstot lielāks, gluži kā vēderiņš. Savukārt par Volfija īpašo pazīmi - īpatnējo sakodienu - viņa izteikusies atzinīgi, skaidrojot, ka mīlulim īpaši patīkot rādīt mēli, kas labi redzama cauri zobiem. Lai arī ārēji kaķis varētu šķist draudīgs un bīstams, patiesībā no tā neesot ne miņas. Kad Santjago mēģinot kaķi sabučot, Volfijs atverot muti tā, it kā grasītos kost. Taču tas vien piešķirot pelēcīgajam runcim īpašu izskata "odziņu", liekot kaķi mīlēt vēl vairāk, paudusi saimniece.