Lūsiņš atvainojies Jūras administrācijai

Uzņēmējs Argods Lūsiņš, kura vārds pēdējo nedēļu laikā medijos plaši izskanējis saistībā ar pirms vairākiem gadiem kāpās Pāvilostā novietoto objektu, kas izskatās pēc mājas, bet reģistrēts kā kuģis - pontons, pagājušajā nedēļā zvanījis Latvijas Jūras administrācijai (LJA) un atvainojies par situāciju, intervijā raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" informē iestādes valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš.

Pēc skandāla sākuma Lūsiņš sazinājies ar kādu no LJA darbiniekiem. "Viņš sazinājās ar mūsu kolēģi, ja es nekļūdos, pagājušajā nedēļā, telefoniski laikam pats piezvanīja, un, cik man pārstāstīja kolēģi, viņš atvainojās par to situāciju, kāda ir radusies, un stāstīja, ka viņš plāno piereģistrēt un to būvi novākt."

Vēl uzņēmējs piedāvājis, ka ir gatavs jebkurā laikā LJA inspektorus aizvest, parādīt īpašumu. Lūsiņa zvans bijis iestādes sabiedrisko attiecību speciālistei, kura to pieņēmusi zināšanai.

Par to, vai Lūsiņam būtu jāatvainojas sabiedrībai, LJA vadītājs saka: "Pēc teorijas tas noteikti būtu tikai pozitīvi, ja viņš to izdarītu, pie nosacījuma, ka viņš arī visu to pasākumu arī nokopj. Tas būtu tikai cilvēciski."

Jau ziņots, ka Valsts Vides dienests (VVD) pirms pieciem gadiem zaudējis tiesvedību pret Lūsiņam piederošo SIA "Alco" saistībā ar kādas konstrukcijas būvniecību Pāvilostā, stāvkrastā. Kaut arī veidojumam vizuāli ir daudz lielāka līdzība ar ēku nekā ar peldlīdzekli, uzņēmums tiesā spējis ar attiecīgiem dokumentiem pierādīt, ka šī konstrukcija ir kuģis būvniecības stadijā.

Pilnu interviju ar Jāni Krastiņu iespējams redzēt šeit: