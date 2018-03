Sākšu ar fragmentu no lasītāja vēstules, kuru man tika lūgts komentēt: "Vakar runāju ar omi, kura teica – kopš brīža, kad viņa saslimusi, viņai neviena puķe neaugot, mirte nobeigusies pirmā, pat Ziemassvētku kaktuss neaugot un gadiem vecā līdakaste arī švaka kļuvusi. Ome izteicās, ka tā mēdzot teikt – ka pie slima cilvēka augi neaugot."

Cilvēks uz zemes nedzīvo viens pats – arī minerālu, augu un dzīvnieku pasaule ir tepat līdzās un ar mums mēģina sazināties. Jautājums tikai, vai mēs spējam šos signālus uztvert?

Augi ir dzīvas būtnes. Tie sazinās gan savstarpēji, gan ar cilvēkiem, izmantojot enerģētisko lauku jeb auru. Tie spēj just un uztvert cilvēka noskaņojumu, emocijas un attieksmi. To labi zināja seno kultūru pārstāvji un dziednieki, kuri spēja ar augiem izveidot tik ciešas garīgās saiknes, lai augs spētu dziedēt dažādas kaites. Arī mūsdienu materiālistiski noskaņotajā pasaulē ir pietiekami daudz cilvēku, kuri nav zaudējuši saikni ar dabu un spēj ar augiem komunicēt sirds līmenī. Gan jau būsi dzirdējis par cilvēkiem ar "zaļajiem īkšķīšiem", kuru mājās vai dārzā augi aug griezdamies. Vienkārši viņi par augiem rūpējas no sirds, mēdz ar tiem aprunāties, paslavēt vai sarāt, ja neaug kā pienākas. Muļķības? Nē, izrādās augi sajūt visu!

Jau kopš pagājušā gadsimta tiek veikti dažādi eksperimenti ar augiem, lai izpētītu, kā tie komunicē. 20. gadsimtā augu reakciju uz ārējiem kairinājumiem ir pētījis gan indiešu botāniķis Džagadi Čandra Bose (Jagadish Chandra Bose), gan ASV pretizlūkošanas dienesta darbinieks Klīvs Beksters (Cleve Backster), kurš savu darba instrumentu – melu detektoru – izmēģināja uz birojā augošās puķes dracēnas. Ar melu detektora palīdzību tiek mērītas elektriskās svārstības, kas rodas, mainoties cilvēka psihofiziskajām reakcijām, kuras parasti ir visspēcīgākās tieši tad, kad cilvēks jūtas apdraudēts. Eksperimentā ar dracēnu Beksters konstatēja, ka augs spēj reaģēt uz viņa domām. Tajā brīdī, kad viņš tikai iedomājās par dracēnas lapas aizdedzināšanu eksperimenta nolūkos, melu detektors jau uzrādīja puķes reakciju. Pašu pētnieku eksperimenta rezultāts patiešām pārsteidza.

Salīdzinoši nesen zinātnieki atklāja, ka augi ir ļoti kompleksas būtnes ar spēcīgi attīstītām maņām. Tā Misūri Universitātes profesors Džeks Šulcs (Jack C Schultz) uzskata, ka augus var pielīdzināt ļoti lēniem dzīvniekiem, kuri cīnās par teritoriju, meklē barības vielas un mēģina izvairīties no "uzbrucējiem". Telavivas Universitātes zinātnieks Daniels Čemovits (Daniel Chamovitz) grāmatā "Ko augs zina" raksta, ka augi spēj redzēt, dzirdēt, saost un sajust visu, kas notiek to apkārtējā vidē. Augiem, tāpat kā cilvēkiem, izrādās, ir pat tā sauktā "sestā maņa". Šodien jau ir ieviests īpašs termins – augu neirobioloģija.

Tieši tādēļ nav nekāds brīnums, ka puķes, kuras mājās gozējas uz cilvēka palodzes, ir izveidojušas ciešu saikni ar savu saimnieku, un faktiski visu laiku notiek zināma enerģijas apmaiņa. Ja cilvēks par šiem augiem no sirds rūpējas, augi atbild ar to pašu, sniedzot pretī savu "zaļo enerģiju". Ja cilvēks saslimst, tad augi ir gatavi nākt palīgā, lai saimnieku dziedinātu. Turklāt katram cilvēkam visvairāk noder tie augi, kuri atbilst viņa dzīvesveidam: mājās augošās puķes labi spēj dziedināt tos, kas ir lieli mājās sēdētāji, savukārt savvaļas augi ir vairāk piemēroti cilvēkiem, kas daudz laika pavada pļavā un mežā.

Runājot par istabas puķēm, jāņem vērā, ka tām nav iespēju papildināt savus enerģijas krājumus tik efektīvi kā savvaļā augošajiem augiem, kuri saņem dzīvo saules, vēja un lietus enerģiju. Mājas augi faktiski ir pilnībā pakļauti telpās valdošajai atmosfērai! Ja vienmēr skaisti zaļojoši un ziedoši telpaugi pēkšņi sāk nīkuļot, tā ir zīme, ka mājās pietrūkst pozitīvās enerģijas. Iespējams, mājas saimnieka veselības stāvoklis ir sašķobījies, un saimnieka un augu starpā vairs nenotiek līdzvērtīga enerģijas apmaiņa. Šādā gadījumā ieteicams māju attīrīt enerģētiski un varbūt iegādāties kādu no tā sauktajiem augiem-vampīriem, kurš mājās uzkrājušos negatīvo enerģiju spēj efektīvi pārstrādāt.