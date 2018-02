Ne tikai aptumsumu koridora laikā, bet jo sevišķi tad (proti – tagad) varīgi ir aptvert – lai ietu uz priekšu, plānotu nākotni, ir nepieciešams pašam sakārtot sevi, saprast savas saknes, savas stiprās un vājās vietas.

Saskaņā ar vēdisko astroloģiju, šis aptumsums notiks Dhaništa Nakšatrā (zvaigžnu grupā). Šī nakšatra spēj dot slavu, materiālo uzplaukumu. Būtiski šajā laikā nepakļauties izteiktām materiālistiskām tendencēm, svarīgi atcerēties, ka princips "visu sev" nav laimi un labklājību nesošs. Var tikt provocēta alkatība, egocentrisms.

Būtiski šajās dienās ir būt pateicīgam un dāsnam. Īstais laiks, kad veikt kādu labdarību, atcerēties to, ka pacietība un mērķtiecība nes augļus.

Var tikt provocētas kādas okultas darbības, no kurām labāk izvairīties.

Šīs ir kopīgas aptumsumu iezīmes, taču katram no mums ir individuāls horoskops, un tādējādi katra Saules un Mēness aptumsuma ietekme ir individuāla – tā ir atkarīga no aptumsuma mijiedarbības ar tavu dzimšanas horoskopu. Jebkurā gadījumā – aptumsumi ir ļoti intensīvs laiks un pastiprina to procesu dabu, kas tevī jau notiek.

Ko nevajadzētu darīt aptumsumu laikā

Vēdiskajā tradīcijā ir izstrāda smalka ieteicamo un nevēlamo aktivitāšu sistēma aptumsumu laikam. Tā, piemēram, vēdiskā tradīcija šajā laikā brīdina:

neiesākt jaunas lietas, darbus, ceļojumus,

neiniciēt nekādas materiālajā pasaulē nozīmīgas lietas;

aptumsuma brīdī un 12 stundas pirms Saules aptumsuma neēst un negatavot ēdienu;

nepieņemt svarīgus lēmumus un neveikt svarīgus darbus;

nenodarboties ar seksu;

neapmeklēt slimnīcas, kapsētas;

nelietot alkoholu, tabaku, narkotikas;

neizmantot internetu, neskatīties televīziju (pretējā gadījumā šī atkarība tikai pastiprināsies);

nekādā gadījumā neskatīties uz aptumsumu;

neveikt ķirurģiskas operācijas;

nelamāties;

neveikt pudžas (reliģiskus rituālus) aptumsuma laikā.

Ko drīkst darīt aptumsuma laikā

Veikt mierīgas darbības, relaksēties;

meditēt, lasīt garīgo literatūru;

skaitīt mantras;

izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām (ja iespējams, aptumsumu dienas vispār pavadīt mājās);

noņemt no palodzēm augus, ēdienu, lai tie nebūtu pakļauti tiešai Saules, Mēness gaismai;

vēlams gavēt, bet, ja tomēr ēst, tad tikai to ēdienu, kurš pagatavots jau pēc aptumsuma. Ēdiens, kas pagatavots pirms aptumsuma, uzskatāms par neizmantojamu pārtikā;

vēlams iet vannā, dušā pēc aptumsuma;

rituālas darbības var veikt pēc aptumsuma.

Aptumsumu koridors (periods starp Saules un Mēness aptumsumiem) ir transformācijas laiks. Kādam izmaiņas notiek fiziskā līmenī, kādam citam mentālā un garīgā plānā. Katram individuāli. Kādam var rasties pēkšņas bailes, neparastas izjūtas, satraukumi, sasprindzinājumi, netipiskas reakcijas uz notiekošo, var saasināties mūsu egoisms, dusmas, ilūzijas. Toties kādam citam šis ir garīgās izaugsmes laiks!

Sīkāk par šā gada aptumsumiem un to ietekmi esmu aprakstījis šeit.