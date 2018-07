'Melnā piektdiena' un 'Asiņainais Mēness' - ko nesīs aptumsumu sērija?

“Kopš strādāju par astrologu, neatceros tik niknu “melno piektdienu”, ne arī tādu saspringtu aptumsumu sēriju. Aptumsumu ietekme izpaužas arī tajā gadījumā, ja tie nav redzami konkrētā vietā, kur atrodas cilvēks. Gaidāms karmisku notikumu piesātināts vasaras turpinājums, ko pavadīs daudz skandalozu, neparastu notikumu un to jaudīga izlāde negadījumos, kaitniecībā un pat katastrofās. Sargiet katrs pats sevi un lai Dievs stāv mums klāt!” brīdina Astrologi.lv veidotājs Kristaps Baņķis.

Dubultais starpaptumsums Saules aptumsums gaidāms 13. jūlijā. Pilns Mēness aptumsums notiks 27.jūlijā un kā vienīgais būs redzams arī Latvijā. Daļējs Saules aptumsums – 11.augustā. Šogad šīm būtiskajām Saules un Mēness tumsnējām attiecībām pievienojas arī Saturna, Marsa un Merkura (Dižčiks) retrogrādās cilpas, kas dos papildus spriedzes intensitāti un pārmaiņas punktus daudzu cilvēku dzīvēs.

Astrologs Kristaps Baņķis laika periodu starp trim aptumsumiem nosaucis par dubulto Starpaptumsuma periodu: “Ja parasti aptumsuma ietekmei pieskaita 3 dienas pirms un pēc precīzā laika, tad dubultā starpaptumsuma laiks karmas rata griezienu izstiepj uz visu šo periodu. Lieki teikt, ka jaudas ziņā tas ir kā vesera trieciens pa liktens plūsmu. Tieši tādēļ starpaptumsuma laikā jārīkojas maksimāli atbildīgi, apzināti un labestīgi. Notikumi ietekmēs periodu 18 gadu garumā, kad jau sen par šobrīd paveikto būs piemirsies. Un šķitīs: par ko man tas viss...Turklāt, kas būtiski, nāks “lielo iesaukumu laiks” – tā sauktās pāragrās nāves un smagu traumatismu risks, kā arī nāvējošās saslimšanas. Starpaptumsuma laiks ir provokāciju laiks, tādēļ nav prātīgi uzvelt vainu citiem – viss ir tikai (greizs) spogulis pašam,” skaidro Kristaps Baņķis.



Īsta “melnā piektdiena”

13. jūlijā, piektdienā – Saules aptumsums, Mēnesim esot Perigejā jeb tuvu Zemei Vēža zīmē. Īsta “melnā piektdiena”, jo Mēness veido spriedzi ar visa nelāgā vēstnesi Melno Mēnesi/Lilitu.

“Jau padsmit gadus sekoju līdzi planētu izvietojumam tā sauktajās “melnajās piektdienās” un medijos pirms tiem pārliecinoši kušinājis, ka nav nekāda pamata uztraukumam un nekas “melns” nenotiks, šoreiz ir pamats teikt, ka planētu spriedzes izvietojums ir vistuvāk 13.datuma bēdīgajai slavai. Teju vai visu dienu ir arī nospriegots čika laiks, kas klasiski rada visa veida un mēroga sarežģījumus. Mēness Perigejā pavelk uz milzīgām emocijām un traģismu, jo cilvēkos aktivizējas “tarakāni”, “nelaimes putni”, pašnāvnieciskas un citas destruktīvas tieksmes, kā arī vēlme “paraut citus sev līdzi”. Tādēļ alkohola, narkotiku, greizsirdības un apmātības uzplūdos tiek paveiktas briesmu lietas. Par laimi aptumsums notiek citu harmonisku planētu ielenkumā, kas varētu būt iemesls, lai potenciāli briesmas tiktu izkliedētas laika posmā no 11. – 15.jūlijam, tādējādi – uzreiz mazāk jūtamas. Ceru, ka tā tas notiks. Kopumā pastāv ļoti augsta bīstamība jebkurā sfērā, tādēļ vecāki neatejiet no bērniem ne soli. Un Zvejnieku svētkos no ūdens un šķidrumiem jāsargājas!” norūpējies teic Kristaps Baņķis.