По итогам первого месяца весны можно сказать, что особо весенним настроением он латвийцев не баловал. В свою очередь, прогнозы на апрель разнятся, особенно среди представителей касты фенологов - народных синоптиков, предсказывающих погоду путем наблюдения за знаками, которые подает природа.

Латгальский фенолог Вилис Букшс полагает, что второй месяц весны будет умеренно теплым, возможен мокрый снег и заморозки. "Если в начале месяца и будет несколько теплых дней, то затем днем ожидается от +5 до +10 градусов, а ночами - легкий мороз", - сообщает он, ссылаясь на важные для природы дни в феврале и марте, которые подсказали ему дальнейшее развитие событий на погодном фронте.

По-настоящему весенняя погода и около +20 градусов днем, по словам Букшса, ожидается лишь в самом конце месяца, уже после 24 числа. При этом он отмечает, что в целом апрель в этом году выдастся сравнительно сухим, и длительных осадков природа не планирует.

Однако выводы Букшса противоречат прогнозу другого фенолога - жителя Рауны (Видземе) Иманта Калниньша, который, как утверждает газета Latvijas avīze, имеет за плечами 50-летний опыт наблюдения за природой. Калниньш заявил, что в этом году и апрель, и май будут теплее обычного. "Наконец-то сможем снять зимние куртки: будет тепло", - пообещал народный синоптик.

Официальные синоптики в лице Лауры Крумини в целом согласны с предположением, что апрель будет теплым (как и говорил Калниньш), но добавляют, что эпизодически возможны и осадки, в том числе и снег (как говорил Букшс). Католическая Пасха, скорее всего, выдастся теплой и солнечной, отметили метеорологи.

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